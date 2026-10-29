Зарплаты специалистов участковой службы предлагают повысить до 40%

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила, что с 1 января 2027 года предлагается ввести дифференцированную доплату специалистам участковой службы поликлиник, передает BAQ.KZ.

Размер доплаты будет зависеть от непрерывного трудового стажа и психоэмоциональной нагрузки. Мера охватит более 77 тысяч медицинских работников.

«В рамках поручения Главы государства в целях укрепления кадрового потенциала и повышения привлекательности работы в системе первичной медико-санитарной помощи предлагается с 1 января 2027 года установить специалистам участковой службы дифференцированную доплату. Доплата будет выплачиваться в зависимости от непрерывного трудового стажа и психоэмоциональной нагрузки», - сказала министр.

По ее словам, дополнительная потребность в финансировании на 2027–2029 годы составит около 137 млрд тенге ежегодно. Из них 34 млрд тенге предусмотрены за счет республиканского бюджета, 103 млрд тенге - за счет ОСМС.

Также Минздрав начал анализ потребности в строительстве медицинских объектов с учетом медико-демографической ситуации в регионах и критериев эффективности. Планируется строительство около 70 новых объектов здравоохранения.

В их числе – восемь перинатальных центров на 1 700 коек и семь многопрофильных детских больниц на 1 550 коек. В Астане также планируют построить Центр детской неотложной помощи на 200 коек и Детский хирургический центр на 350 коек.

Кроме того, предусмотрены пять межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации общей мощностью 750 коек в Алматы, Актау, Атырау, Кызылорде и Семее.

В планы также включены 25 амбулаторно-поликлинических объектов, районные больницы, объекты скорой помощи, центры крови и другие специализированные учреждения.

В результате планируется создать и обновить около 1,8 млн квадратных метров медицинской инфраструктуры. Увеличение и модернизация коечного фонда охватят 9,2 тысячи коек, а мощность амбулаторной помощи вырастет более чем на 5,3 тысячи посещений в смену.