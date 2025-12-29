Костанайская область укрепляет статус ключевого автомобильного кластера Казахстана на фоне рекордных показателей отрасли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По итогам ноября 2025 года в стране было продано 25,8 тыс. легковых автомобилей, из которых 7,8 тыс. пришлись на Chevrolet костанайской сборки. Следом по объемам продаж расположились Hyundai с показателем 5,3 тыс. автомобилей и Kia — 2 тыс. единиц.

В целом за январь–ноябрь 2025 года продажи легковых автомобилей достигли 207,6 тыс. единиц, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Более того, за 11 месяцев текущего года рынок превысил результат всего рекордного 2024 года на 1,2%, что означает досрочное обновление годового максимума продаж.

Производственные показатели также демонстрируют устойчивый рост. Отечественные автозаводы за январь–ноябрь выпустили 146,2 тыс. единиц автомобильной техники, включая 132,7 тыс. легковых автомобилей. Лидером производства остается Allur из Костанайской области, на который пришлось 79,2 тыс. единиц техники, или 54,2% всего выпуска по стране. Предприятия Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty суммарно произвели 48,5 тыс. единиц. Существенные объемы также зафиксированы у "СемАЗ" и Daewoo Bus Kazakhstan в Восточно-Казахстанской области, QazTehna в Карагандинской области и "КАМАЗ-Инжиниринг" в Акмолинской области.

В стоимостном выражении производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в ноябре составило 311 млрд тенге, а по итогам января–ноября превысило 2 трлн тенге. Это на 25,4% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при индексе физического объема 115,2%. По итогам 11 месяцев автомобильная промышленность сформировала 41,7% всего машиностроения страны, 7,5% обрабатывающей промышленности и 3,7% промышленного производства в целом.

Наибольший вклад в отрасль обеспечила Костанайская область, где сосредоточены основные производственные мощности. Регион обеспечил почти половину общего выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов. Доля автопрома в машиностроении области достигла 81,6%, в обрабатывающей промышленности — 45,4%, а в промышленности в целом — около трети, что фактически делает отрасль ключевым промышленным драйвером региона.

Значительная концентрация автосборочных производств отмечается и в Алматы, где автопром сформировал 80,3% машиностроения, 37,6% обрабатывающей промышленности и 32% промышленного производства мегаполиса. Однако на общереспубликанском уровне именно Костанайская область выделяется масштабом влияния: на регион пришлось 20,5% всего машиностроения Казахстана, 3,7% обрабатывающей промышленности и почти 2% промышленного производства страны.

Рост отрасли отразился и на доходах работников. Если в 2015 году среднемесячная заработная плата в автопроме превышала среднереспубликанский уровень лишь на 5,3%, то по итогам 2024 года она оказалась выше средней по стране примерно в 1,5 раза и составила 579 тыс. тенге против 384,3 тыс. тенге. В Костанайской области среднемесячная заработная плата в автопроме в 2024 году достигла 402,9 тыс. тенге, превысив среднеобластной уровень на 29,1%.

Таким образом, развитие автомобильной промышленности в Костанайской области усиливает экономическую активность региона, повышает уровень доходов и укрепляет промышленную структуру, закрепляя за автопромом роль одного из ключевых локомотивов экономического роста как на региональном, так и на общенациональном уровне.