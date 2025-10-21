В Казахстане продолжается устойчивый рост заработных плат, что отражает оживление экономики и улучшение уровня жизни населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за второй квартал 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 448,6 тыс. тенге: в городах — 471 тыс., в сельской местности — 381,7 тыс. тенге.

По сравнению с тем же периодом прошлого года зарплата выросла на 11,3%. При этом квартальный прирост составил 6%, а рост её покупательной способности в реальном выражении — около 2,4%.

Если смотреть на долгосрочную динамику, в последние пять лет среднемесячная номинальная зарплата выросла более чем вдвое, что свидетельствует о структурных изменениях в экономике: развитии несырьевых отраслей, цифровизации бизнеса и увеличении инвестиций.

Сегодня рынок труда всё более ориентируется на компетенции: работники с технологическими навыками, знанием языков, умением работать с аналитикой или руководить проектами получают зарплаты значительно выше среднего. Даже в традиционных отраслях, таких как сельское хозяйство, существует высокий спрос на инженеров, аналитиков и специалистов: например, инженеры‑по проектированию в агросекторе зарабатывают около 2,7 млн тг в месяц, аналитики — более 850 тыс. тг, инженеры‑конструкторы — от 800 тыс. тг, техники‑технологи — около 757 тыс. тг.

Согласно сравнению с соседними странами, зарплаты в Казахстане остаются одними из самых высоких в Центральной Азии: среднемесячный уровень (448,6 тыс. тг) примерно на 70% больше, чем в Узбекистане, и почти в 2,5 раза выше, чем в Таджикистане.

Рынок труда показывает также позитивную динамику занятости: уровень безработицы во втором квартале 2025 года составил 4,6%, что стало минимальным показателем за историю страны. Число занятых выросло на 110,1 тыс. человек за год, а молодёжная безработица снизилась до 3,1%. Государственные меры поддержки занятости включают субсидированные рабочие места, обучение и переквалификацию.