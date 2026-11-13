Зарплаты врачей вырастут на 42%, а электросети обновят: что обещают Мангистау

В Мангистауской области представители правительства, депутаты и общественные деятели встретились с коллективами крупных предприятий и предпринимателями. Им рассказали о приоритетах Послания президента, планах по модернизации энергетики, повышении зарплат медикам и развитии социальной инфраструктуры. Рабочие группы провели встречи в Жанаозене, Актау и Мунайлинском районе.

В числе предприятий, сотрудники которых приняли участие в обсуждениях, — АО «Озенмунайгаз», Казахский газоперерабатывающий завод, АО «Мангистаумунайгаз», морской порт и ТОО «OilConstructionCompany». Одной из главных тем стала модернизация энергетической инфраструктуры. Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев сообщил, что до 2030 года в Мангистау планируют заменить 419 километров электрических сетей. Обновление тепловых сетей должно продолжаться до 2029 года. Кроме того, к 2035 году власти намерены довести уровень газификации населённых пунктов до 80%.

Отдельно обсудили здравоохранение. Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Лаура Ахметнияз сообщила, что с 2027 года планируется повысить оплату труда специалистов участковой службы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Мера затронет более 77 тысяч медработников. По её словам, зарплата врачей общей практики вырастет на 42%. На встрече с нефтяниками депутат Курултая Аббат Урисбаев подчеркнул необходимость не только наращивать добычу нефти, но и развивать глубокую переработку сырья, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также он затронул вопросы безопасности труда, занятости и социальных гарантий для работников отрасли.

С предпринимателями в палате «Атамекен» обсудили привлечение инвестиций, поддержку бизнеса и внедрение искусственного интеллекта. Представители рабочей группы призвали к более тесному взаимодействию государственных органов и бизнеса. Ещё одной темой стали социальные выплаты. Директор филиала Государственного фонда социального страхования по Мангистауской области Сейтжан Кожамуратов рассказал о пяти видах выплат, которые сохранятся для официально работающих граждан: при потере работы, утрате трудоспособности, потере кормильца, беременности и родах, а также по уходу за ребёнком до полутора лет.

В Мунайлинском районе представители железнодорожной отрасли подняли вопросы общественного транспорта и улучшения транспортного сообщения между населёнными пунктами. По итогам встреч работники предприятий и предприниматели смогли задать вопросы представителям рабочей группы и озвучить свои предложения.