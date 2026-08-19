Зарплаты вырастут, инфляцию снизят: что изменится к 2029 году, рассказали в Миннацэкономики

Повышение зарплат, создание новых рабочих мест, снижение инфляции и долговой нагрузки населения станут основными направлениями Комплексного плана на 2026-2029 годы. Документ предусматривает повышение зарплат работников в среднем на 10%, а доходов граждан с низкими и средними заработками – темпами на 2-3 процентных пункта выше инфляции. Об этом в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ сообщил вице-министр национальной экономики Бекболат Молдабеков.

Разработанный Правительством Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы направлен на увеличение реальных доходов и повышение благосостояния граждан.

По данным Министерства национальной экономики, документ включает шесть основных направлений и 59 мероприятий. Речь идет о повышении зарплат, создании качественных рабочих мест, развитии человеческого капитала, снижении инфляции, совершенствовании налоговой и социальной поддержки, а также уменьшении долговой нагрузки.

Зарплаты планируют повысить в среднем на 10%

В 2026-2029 годах зарплаты работников планируется повысить в среднем на 10%. При этом доходы граждан с низкими и средними заработками должны расти темпами на 2-3 процентных пункта выше уровня инфляции.

«Основная цель Комплексного плана заключается не только в номинальном повышении заработной платы, но и в улучшении реальной покупательной способности населения за счет снижения инфляции и сокращении разрыва в доходах», – отметил Бекболат Молдабеков.

К 2029 году инфляцию планируется снизить до 5-7%.

Минимальную зарплату могут пересмотреть

Первое направление плана касается повышения заработной платы. До декабря 2026 года планируется внести предложения по увеличению минимальной зарплаты. Ее конкретный размер должен быть определен при утверждении республиканского бюджета.

Также предусмотрено повышение средней зарплаты производственного персонала субъектов естественных монополий в коммунальном секторе. Речь идет об электро- и теплоэнергетике, водоснабжении, водоотведении и газоснабжении.

Для бизнеса, получающего государственную поддержку, планируется ввести встречные обязательства по увеличению доходов работников, созданию рабочих мест и повышению производительности труда.

Меры по повышению зарплат также охватят крупные и средние предприятия, торговые сети, государственных и гражданских служащих.

К 2029 году – 3,8 млн качественных рабочих мест

Второе направление предусматривает создание качественных рабочих мест. К 2029 году их количество планируется довести до 3,8 млн.

Для этого предполагается реализовать 17 крупных кластерных проектов, определенных Правительством. Инвестиционные проекты будут отбираться с учетом их стратегической значимости, экспортного потенциала, импортозамещения, занятости и производительности труда.

Новые рабочие места также планируется создавать за счет инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, социальных проектов крупных нефтегазовых и горно-металлургических компаний, национальных проектов и частных инициатив.

Для поддержки предпринимательства предусмотрены субсидирование части процентной ставки по программе «Іскер аймақ», гарантирование кредитов через фонды «Даму» и льготное финансирование по программе «Өрлеу».

Более 30 тысяч микрокредитов выдадут на селе

Отдельное внимание уделено проекту «Ауыл аманаты». В сельской местности планируется выдать более 30 тысяч бюджетных микрокредитов.

Они будут направлены на развитие личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственной и производственной кооперации, а также несельскохозяйственного предпринимательства в селах и малых городах.

На реализацию «Ауыл аманаты» в республиканском бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млрд тенге.

Кроме того, предполагается повышать доходы работников сельского хозяйства за счет модернизации производства, внедрения новых технологий, развития кооперации и роста производительности труда.

Дуальное обучение расширят

Третье направление – развитие человеческого капитала и повышение занятости.

Подготовку кадров в организациях технического и профессионального образования планируется ориентировать на потребности реального сектора экономики.

До 2029 года дуальным обучением предполагается охватить не менее 15 тысяч наставников и заключить до 600 меморандумов с предприятиями. Также планируется развивать институт наставничества непосредственно на производстве.

Инфляцию планируют снизить до 5-7%

Для сохранения реального роста доходов отдельный блок мер посвящен сдерживанию цен.

Власти намерены контролировать соблюдение 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, проводить еженедельные сельскохозяйственные ярмарки и при необходимости использовать товарные интервенции.

Также предусматривается снижение на 36% тарифов на железнодорожные перевозки социально значимых продовольственных товаров.

Кроме того, планируется привлечь до 7 трлн тенге финансовых ресурсов с внутреннего и внешнего рынков и принять дополнительные меры для стимулирования кредитования бизнеса банками.

Налоговые и социальные меры

Пятое направление Комплексного плана касается налоговой и социальной поддержки.

С 2029 года планируется проработать вопрос восстановления полного налогового вычета по ипотечным процентам.

Для семей с доходами ниже черты бедности меры социальной поддержки предполагается предоставлять проактивно. Аналогичный механизм предусмотрен через «социальный кошелек».

Также планируется совершенствовать поддержку социального предпринимательства и обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарствами.

Казахстанцам хотят снизить долговую нагрузку

Шестое направление связано с сокращением долговой нагрузки населения.

План предусматривает урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в банках и микрофинансовых организациях, а также запуск единой платформы коллективного урегулирования задолженности по беззалоговым займам.

Предполагается пересмотреть методику расчета предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по потребительским кредитам и сократить перечень комиссий и других платежей по банковским займам физических лиц.

Для отдельных категорий социально уязвимых граждан планируется упростить процедуру банкротства и внедрить механизм проактивного банкротства физических лиц.

Сколько денег направят на реализацию плана

Финансирование будет определяться отдельно по каждому мероприятию. Средства предполагается выделять из республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников, в рамках инвестиционных проектов, а также за счет недропользователей и рыночных финансовых ресурсов.

Помимо 100 млрд тенге на «Ауыл аманаты», в 2026 году на программы поддержки предпринимательства «Өрлеу» и «Іскер аймақ» предусмотрено 224 млрд тенге.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий в 2026-2029 годах будет определяться при утверждении республиканского бюджета.

В каких отраслях могут заметнее вырасти зарплаты

Комплексный план предусматривает сокращение разрыва в оплате труда между различными отраслями.

В частности, повышение зарплат предусмотрено для производственного персонала организаций электро- и теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Рост доходов работников сельского хозяйства планируется обеспечить за счет модернизации, внедрения технологий, повышения производительности и развития кооперации.

Также предусматриваются меры по повышению зарплат производственного персонала крупных промышленных предприятий темпами на 2-3 процентных пункта выше инфляции. Соответствующие условия планируется закреплять в коллективных договорах.

Реальные доходы должны расти быстрее инфляции

Комплексный план напрямую связывает рост доходов населения с динамикой цен. Правительство совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами намерено продолжить меры по стабилизации цен и снижению инфляционного давления.

К 2029 году инфляцию планируется довести до 5-7%, а доходы граждан с низкими и средними зарплатами должны расти по формуле «инфляция плюс 2-3 процентных пункта».

В итоге Комплексный план предусматривает одновременное повышение зарплат, создание рабочих мест, поддержку предпринимательства, снижение инфляции и долговой нагрузки населения.