В условиях перестройки глобальных цепочек поставок географическое положение продолжает играть стратегическую роль, и Казахстан последовательно усиливает свои позиции как ключевое связующее звено между Европой и Азией, передает BAQ.KZ со ссылкой на All China Review. За последние годы страна, традиционно воспринимавшаяся как не имеющая выхода к морю, превратила свое транзитное положение в конкурентное преимущество за счет масштабных инвестиций в транспортную инфраструктуру и курса на привлечение евразийских грузопотоков.

Сегодня в Казахстане сформирована одна из наиболее разветвленных транспортных систем региона. В стране функционируют пять международных железнодорожных и восемь автомобильных коридоров, соединяющих Китай, Центральную Азию, Кавказ, Россию, Европу и Ближний Восток. По итогам 2024 года объем транзитных грузоперевозок достиг 34,6 млн тонн, что на 7,1 процента больше показателя 2023 года. За январь–ноябрь текущего года транзит составил 32,8 млн тонн и может превзойти результат прошлого года. В долгосрочной перспективе планируется увеличение этого показателя до 67 млн тонн к 2029 году и до 100 млн тонн к 2035 году.

Ключевым элементом транспортной стратегии стал Средний коридор, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Этот маршрут рассматривается как реальная альтернатива традиционным направлениям. В 2024 году объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн, что отражает растущий интерес со стороны грузоотправителей, ориентированных на устойчивые и диверсифицированные логистические цепочки.

Транспорт и логистика входят в число наиболее динамично развивающихся отраслей экономики страны. За первые десять месяцев года объем транспортных услуг увеличился на 20,7 процента, инвестиции в основной капитал сектора выросли на 18,4 процента. Железнодорожные грузоперевозки за десять месяцев 2025 года составили 420,7 млн тонн, прибавив 7,7 процента в годовом выражении. Параллельно развивается авиационный транспорт: за этот период перевезено более 13 млн пассажиров, при этом все аэропорты и авиакомпании перешли на систему e-Freight, соответствующую стандартам IATA и обеспечивающую безбумажную обработку грузов.

Активно модернизируется дорожная инфраструктура. Ежегодно строительными и ремонтными работами охватывается около 13 тыс. километров автодорог, а 93 процента республиканской сети соответствует нормативным техническим требованиям. До конца 2027 года планируется завершить строительство и реконструкцию 37 пунктов пропуска на границе.

Развитие логистики сопровождается формированием трансграничных хабов, объединяющих транспорт, складскую инфраструктуру и промышленное производство. Эту экосистему формируют четыре специальные экономические зоны — "Хоргос – Восточные ворота", Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", "Морпорт Актау" и TURAN, а также две крупные индустриальные зоны. Восточное направление опирается на Хоргосский узел на границе с Китаем, где территория СЭЗ расширена на 840 гектаров для размещения крупных проектов, включая грузовой аэропорт SkyHansa. На западе СЭЗ "Морпорт Актау" усиливает роль Казахстана как каспийского хаба, ее срок функционирования продлен до 2053 года, а пропускная способность портов Актау и Курык планируется увеличить до 30 млн тонн в год.

Значимые инфраструктурные проекты реализуются и внутри страны. Строительство железнодорожной линии "Дарбаза – Мактаарал", завершение которого запланировано на 2026 год, обеспечит пропускную способность до 20 млн тонн грузов в год. Модернизация участка "Алтынколь – Жетыген" позволит увеличить его пропускную способность до 25 млн тонн, а реконструкция подъездных автодорог к ключевым пунктам пропуска направлена на устранение узких мест.

Стратегическую цель превратить Казахстан в главный транспортный хаб Центральной Азии ранее обозначил Касым-Жомарт Токаев. В условиях растущей конкуренции за транзитные маршруты республика делает ставку не только на перевалку грузов, но и на развитие производств, создание рабочих мест и наращивание экспорта с высокой добавленной стоимостью.

По мере адаптации мировой торговли к новым реалиям развитие Среднего коридора становится для Казахстана инструментом долгосрочного роста. Страна последовательно превращает свое географическое положение в устойчивое конкурентное преимущество, укрепляя статус предсказуемого транспортного моста между Европой и Азией.