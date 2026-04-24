Зарубежные гости поделились впечатлениями о RES 2026 EXPO в Астане

Сразу 17 меморандумов на сумму свыше 2,3 миллиардов долларов подписаны на открытии RES 2026 EXPO в Астане. В частности, между министерством экологии и природных ресурсов Казахстана и министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии. А сколько налажено деловых контактов еще предстоит подсчитать. Сегодня смотр "зелёных" технологий закрывается. В этом спецрепортаже предлагаем узнать у гостей, что они думают об организации и казахстанских посетителях?