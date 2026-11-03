Зарубежные СМИ о цифровизации Казахстана: какие экономические возможности открывает курс Токаева

Казахстан формирует новую модель экономического развития, в которой искусственный интеллект, цифровые технологии и собственная вычислительная инфраструктура становятся важными источниками роста. Курс Президента Касым-Жомарта Токаева на цифровизацию привлекает внимание международных технологических компаний и зарубежных СМИ.

Британское финансово-аналитическое издание Global Banking & Finance Review посвятило публикацию преобразованиям в Казахстане, рассмотрев перспективы привлечения инвестиций, развития IT-экспорта и создания новых высокотехнологичных отраслей.

Почему зарубежные СМИ обратили внимание на Казахстан

Международный интерес к цифровой экономике Казахстана усиливается на фоне масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта, развития вычислительной инфраструктуры и сотрудничества с ведущими технологическими компаниями.

В своей публикации Global Banking & Finance Review рассматривает Казахстан как перспективную площадку для развития искусственного интеллекта и предоставления вычислительных услуг на международном рынке.

Одним из преимуществ страны называется сочетание энергетических ресурсов, географического положения и развивающейся цифровой инфраструктуры.

Для мировой индустрии искусственного интеллекта доступ к электроэнергии и вычислительным мощностям приобретает всё большее значение. Обучение современных моделей требует значительных ресурсов, а строительство крупных дата-центров связано с необходимостью стабильного энергоснабжения и высокоскоростной передачи данных.

Казахстан располагает возможностями для развития этого направления и рассчитывает использовать их для расширения международного технологического сотрудничества.

Дополнительное внимание к стране привлёк визит основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга. Как отмечает британское издание, глава компании назвал Казахстан перспективной площадкой для развития вычислительных мощностей и искусственного интеллекта.

Подобные контакты открывают возможности для привлечения инвестиций, подготовки специалистов, обмена технологиями и участия казахстанских команд в международных проектах.

Как курс Токаева меняет экономику

Развитие цифровой экономики стало одним из стратегических направлений государственной политики Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил цифровизацию и искусственный интеллект в числе приоритетов экономического развития страны. В 2026 году этому направлению уделяется особое внимание в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года глава государства подчеркнул необходимость практического внедрения современных технологий в экономику.

Основная задача заключается в переходе от отдельных цифровых сервисов к системному использованию искусственного интеллекта в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, логистике и государственном управлении. Такой подход предполагает повышение производительности труда, сокращение производственных издержек и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для Казахстана цифровизация открывает возможности расширения экономической деятельности за пределами традиционных сырьевых отраслей.

Наряду с экспортом природных ресурсов страна стремится развивать направления, связанные с программным обеспечением, обработкой данных, облачными технологиями и собственными разработками в сфере искусственного интеллекта.

Важное значение имеет и развитие внутреннего рынка цифровых решений. Использование современных технологий казахстанскими предприятиями может создавать дополнительный спрос на услуги отечественных IT-компаний, инженерных команд и исследовательских организаций.

Какие результаты уже достигнуты

Развитие цифрового сектора отражается в росте экспорта IT-услуг.

По данным, приведённым Global Banking & Finance Review, в 2020 году Казахстан экспортировал IT-услуги на 33,5 млн долларов. По итогам 2025 года этот показатель достиг 1,142 млрд долларов.

За пять лет экспорт увеличился почти в 34 раза. Рост связан с расширением деятельности компаний, занимающихся программной разработкой, IT-консалтингом, облачными сервисами и другими цифровыми услугами.

В 2025 году экспортная выручка Казахстана от IT-услуг более чем в 2,6 раза превысила расходы на их импорт. Эти показатели свидетельствуют о расширении присутствия казахстанских компаний на международном рынке и формировании нового направления внешнеэкономической деятельности.

Одновременно в стране развивается цифровая инфраструктура. Сегодня 90,3% государственных услуг доступны в электронном формате, а доступ к интернету имеют 97,5% населения.

Сформированная база электронного государства создаёт условия для дальнейшего внедрения более сложных цифровых решений.

Следующим этапом становится развитие собственных технологических продуктов, которые смогут использоваться не только внутри страны, но и зарубежными клиентами.

Какие инвестиции привлекает Казахстан

Одним из крупнейших проектов цифровой экономики становится Data Center Valley в Экибастузе.

Инициатива предусматривает создание масштабной инфраструктуры для обработки данных, обучения моделей искусственного интеллекта и предоставления вычислительных услуг.

Развитие проекта связано с возможностью использования энергетического потенциала Казахстана для формирования нового высокотехнологичного направления экономики. В рамках международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры предусмотрен пакет соглашений объёмом до 10 млрд долларов.

Проект Data Center Valley предполагает создание вычислительного комплекса мощностью не менее 1 ГВт. В долгосрочной перспективе рассматривается развитие площадки до 5 ГВт.

В 2027 году планируется ввести дата-центры общей мощностью 300 МВт. Коммерческий запуск первой очереди намечен на третий квартал 2027 года.

Реализация проекта потребует развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, включая линии электропередачи, подстанции, системы охлаждения и высокоскоростные каналы связи.

Для Казахстана строительство таких объектов открывает перспективы привлечения международных заказчиков и создания нового рынка вычислительных услуг.

Вместе с тем экономический результат будет зависеть от фактического запуска объектов, стоимости предоставляемых услуг и спроса со стороны клиентов.

Как сотрудничество с NVIDIA расширяет возможности страны

Одним из направлений международного технологического сотрудничества стало развитие вычислительной инфраструктуры с использованием оборудования NVIDIA.

Американская компания Firebird получила экспортную лицензию США на поставку 45 тысяч ускорителей NVIDIA Grace Blackwell.

Оборудование предназначено для первой фазы проекта, реализуемого совместно с казахстанским телекоммуникационным партнёром на площадке Data Center Valley в Экибастузе.

Современные ускорители используются для обработки больших объёмов информации, обучения и эксплуатации сложных моделей искусственного интеллекта.

Развитие подобной инфраструктуры может расширить возможности казахстанских разработчиков, научных организаций и технологических компаний.

Одновременно создаются предпосылки для предоставления вычислительных ресурсов зарубежным клиентам.

В такой модели Казахстан сможет экспортировать не только сырьё и энергетические ресурсы, но и цифровые услуги, основанные на использовании современной вычислительной инфраструктуры.

Экономическое значение проекта заключается в возможности формирования дополнительной стоимости за счёт обработки данных и предоставления высокотехнологичных сервисов.

Какую роль играют собственные суперкомпьютеры

Наряду с международными проектами Казахстан развивает национальную вычислительную базу.

В стране уже запущены два суперкомпьютера, а ввод третьего запланирован до конца 2026 года. Одним из действующих проектов стал национальный кластер Alem.Cloud, созданный на базе ускорителей NVIDIA. Его вычислительные ресурсы предоставлены государственным органам, научным институтам, университетам, стартапам и частным компаниям.

Более 90% мощностей кластера распределено между свыше чем 50 организациями. Использование национальной инфраструктуры позволяет проводить научные исследования, обучать модели искусственного интеллекта и разрабатывать собственные технологические решения.

Для отечественных компаний доступ к вычислительным ресурсам имеет особое значение. Разработка современных моделей искусственного интеллекта требует дорогостоящего оборудования, которое доступно далеко не каждому стартапу или исследовательской организации.

Создание общей инфраструктуры расширяет возможности для реализации новых проектов и подготовки специалистов.

В долгосрочной перспективе развитие национальных вычислительных мощностей может способствовать формированию собственной индустрии искусственного интеллекта.

Как казахстанские стартапы выходят на мировой рынок

Развитие цифровой экономики связано не только со строительством дата-центров, но и с появлением технологических компаний, способных создавать продукты для международной аудитории.

Одним из таких проектов стал Higgsfield, работающий в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Компания разрабатывает инструменты для создания видео с использованием ИИ.

По данным проекта, количество зарегистрированных пользователей платформы превысило 40 млн человек.

В Казахстане над развитием продукта работают более 300 специалистов. В августе 2026 года Higgsfield привлекла 400 млн долларов инвестиций при оценке бизнеса в 5,4 млрд долларов. В октябре компания объявила о расширении инвестиционного раунда с участием NVIDIA и венчурной компании TCV.

Интерес международных инвесторов показывает, что казахстанские инженерные команды могут участвовать в создании продуктов, востребованных на глобальном технологическом рынке.

По приведённым данным, в Казахстане насчитывается пять технологических компаний со стоимостью бизнеса свыше 1 млрд долларов.

Для национальной экономики развитие подобных проектов открывает возможности создания квалифицированных рабочих мест, расширения экспортной выручки и формирования собственных инженерных компетенций.

Вместе с тем долгосрочный эффект зависит от того, какая часть разработок, интеллектуальной собственности и экономической деятельности сосредоточена внутри страны.

Как цифровой коридор через Каспий повлияет на экономику

Отдельное место в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана занимает Транскаспийская волоконно-оптическая линия.

Проект предусматривает создание нового маршрута передачи данных между Центральной Азией, Кавказом и европейскими телекоммуникационными сетями.

Протяжённость подводного участка составляет около 380 километров, а проектная пропускная способность превышает 400 Тбит/с.

Ожидается, что развитие маршрута позволит более чем вдвое увеличить транзит интернет-трафика через Казахстан – до 21,6 Тбит/с.

Для цифровой экономики значение проекта связано с повышением устойчивости международной передачи данных и расширением возможностей предоставления облачных и вычислительных услуг.

Надёжные каналы связи необходимы для работы дата-центров, международных технологических платформ и компаний, использующих искусственный интеллект.

За последние три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль Казахстана превысили 1 трлн тенге.

За этот период средняя скорость мобильного интернета выросла на 75%, а объём трафика увеличился на 67%.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры дополняет создание суперкомпьютеров и дата-центров, формируя условия для расширения цифрового экспорта.

Какие возможности ИИ открывает для промышленности

Одним из ключевых направлений курса на цифровизацию становится внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Для Казахстана особое значение имеют решения, которые могут использоваться в горнодобывающей промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспортной отрасли.

В публикации Global Banking & Finance Review рассматривается направление Physical AI, связанное с применением искусственного интеллекта в физических системах и производственных процессах. Такие технологии позволяют анализировать большие объёмы производственных данных, прогнозировать состояние оборудования и совершенствовать управление технологическими процессами.

В горнодобывающей отрасли искусственный интеллект может использоваться для анализа геологических данных и повышения эффективности добычи. В энергетике алгоритмы способны прогнозировать нагрузку, выявлять потенциальные неисправности и помогать сокращать простои оборудования. В логистике цифровые решения могут повышать эффективность перевозок и совершенствовать управление транспортными потоками. В сельском хозяйстве искусственный интеллект открывает возможности рационального использования воды, мониторинга состояния посевов и оптимизации производственных затрат.

Практическое внедрение таких технологий может способствовать повышению производительности предприятий и более эффективному использованию ресурсов.

Для этого необходимы не только вычислительные мощности, но и качественные отраслевые данные, подготовленные инженеры и взаимодействие разработчиков с промышленными предприятиями.

Как цифровизация влияет на науку и образование

Развитие высокотехнологичной экономики сопровождается увеличением инвестиций в научные исследования. Внутренние затраты Казахстана на исследования и разработки выросли с 72,2 млрд тенге в 2018 году до 261,5 млрд тенге в 2025-м.

За семь лет показатель увеличился в 3,6 раза в номинальном выражении. Расширение финансирования создаёт дополнительные возможности для развития научных направлений, связанных с искусственным интеллектом, инженерией и современными цифровыми технологиями.

Одним из проектов в сфере подготовки кадров стал Qazaq AI Research University. Образовательное учреждение ориентировано на исследования и практическое применение искусственного интеллекта.

Среди направлений подготовки – машинное обучение, промышленный ИИ, интеллектуальные системы, инженерия и безопасность искусственного интеллекта. На начальном этапе университет принял 528 студентов бакалавриата и магистратуры.

Развитие подобных образовательных программ связано с потребностью экономики в специалистах, способных не только использовать готовые технологии, но и создавать собственные разработки. Для Казахстана подготовка кадров становится одним из условий формирования конкурентоспособной технологической индустрии.

Как Казахстан формирует правила цифровой экономики

Параллельно с развитием технологий в стране совершенствуется законодательная база.

В первом полугодии 2026 года был принят пакет законодательных изменений, включающий Цифровой кодекс, закон об искусственном интеллекте, нормы по кибербезопасности и поправки, связанные с телекоммуникационным рынком и центрами обработки данных.

В Конституции, вступившей в силу 1 июля 2026 года, закреплены права граждан на защиту персональных данных.

Развитие регулирования связано с расширением использования искусственного интеллекта в государственных услугах, образовании, финансах, здравоохранении и других сферах.

Законодательные нормы предусматривают защиту прав граждан, информирование об использовании искусственного интеллекта и маркировку синтетического контента.

Для развития цифровой экономики важны прозрачные правила работы с данными, ответственность разработчиков и операторов технологических систем.

Наличие понятной правовой среды также рассматривается как одно из условий привлечения долгосрочных инвестиций и развития отечественных технологических компаний.

Как Казахстан оценивают международные организации

Развитие цифровых технологий и электронного государства отражается в международных рейтингах.

По данным Oxford Insights, в 2025 году Казахстан занял 60-е место среди 195 стран в Government AI Readiness Index, поднявшись на 16 позиций за год.

В исследовании ООН E-Government Survey 2024 республика расположилась на 24-м месте среди 193 государств по уровню развития электронного правительства.

Кроме того, Казахстан вошёл в десятку стран по индексу онлайн-услуг. В рейтинге Network Readiness Index 2025 страна заняла 65-е место среди 127 экономик. Международные оценки свидетельствуют о развитии цифрового государственного управления и формировании инфраструктурной базы для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта.

Вместе с тем дальнейшее укрепление позиций зависит от развития собственных технологий, научных исследований и цифровых компетенций бизнеса.

Какие экономические перспективы открываются до 2030 года

Одной из основных целей развития цифровой экономики Казахстана стало увеличение экспорта IT-услуг до 5 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этого показателя стране предстоит более чем в четыре раза увеличить экспорт по сравнению с результатами 2025 года.

Перспективы дальнейшего роста связаны с разработкой собственных программных продуктов, расширением облачных сервисов, внедрением искусственного интеллекта и развитием кибербезопасности.

Дополнительным направлением может стать экспорт вычислительных мощностей. После запуска новых дата-центров Казахстан получит возможность предлагать международным компаниям услуги по обработке данных и использованию высокопроизводительных вычислительных ресурсов.

Развитие этих направлений способно расширить структуру национального экспорта и создать новые источники дохода, не связанные напрямую с продажей сырья.

Одновременно внедрение искусственного интеллекта в промышленность, энергетику, логистику и сельское хозяйство открывает возможности для повышения производительности и сокращения затрат предприятий.

Как следует из публикации Global Banking & Finance Review, дальнейшее развитие цифровой экономики Казахстана будет зависеть от способности страны объединить энергетические ресурсы, международные инвестиции, вычислительную инфраструктуру и собственный научно-технологический потенциал.

Международные оценки показывают, что у Казахстана есть цифровая база для следующего этапа развития. Теперь главный критерий успеха заключается в том, сможет ли страна преобразовать достигнутые позиции в рост производительности, конкурентоспособные продукты и новые источники экономического роста.