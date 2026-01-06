Долгое время Казахстан воспринимался на международной арене прежде всего как сырьевая экономика — страна с развитой добычей полезных ископаемых, масштабными инфраструктурными проектами и транзитным потенциалом. Однако с начала 2020-х годов это представление постепенно уходит в прошлое. Подробнее в материале BAQ.KZ.

По данным WorldFinancialReview Все больше транснациональных корпораций рассматривают Казахстан не просто как рынок сбыта, а как площадку для размещения собственных производств, локализации цепочек поставок и создания экспортно-ориентированных предприятий. В результате страна формируется как региональный промышленный хаб с четкими амбициями по выходу на внешние рынки.

От рынка сбыта к промышленной базе

К 2025 году экономика Казахстана демонстрирует признаки устойчивой структурной трансформации. На фоне глобальной перестройки цепочек поставок, вызванной геополитическими рисками, торговыми ограничениями и ростом логистических издержек, международные компании активно диверсифицируют географию производства.

В этих условиях Казахстан становится привлекательной альтернативой: страна расположена между ключевыми рынками Евразии, обладает доступом к сырью, энергоресурсам и рабочей силе, а также предлагает предсказуемую макроэкономическую политику.

По итогам 2025 года рост обрабатывающей промышленности ожидается на уровне около 6%, а целевой показатель на 2026 год установлен на уровне 6,2%. Именно перерабатывающий сектор постепенно становится опорой экономического роста, снижая зависимость от экспорта сырья.

Металлургия: фундамент промышленного роста

Металлургия остается одним из ключевых драйверов обрабатывающей промышленности. В 2026 году рост выпуска в отрасли прогнозируется на уровне около 3%, в том числе за счет выхода на проектную мощность новых и модернизированных предприятий.

В черной металлургии ожидается увеличение производства ферросплавов, стали, чугуна и плоского проката. В цветной — рост выпуска золота, меди, алюминия и цинка. Это создает базу для развития смежных отраслей — машиностроения, строительства, энергетики и транспорта.

Отдельную роль играет Eurasian Resources Group (ERG). Группа последовательно увеличивает долю локальных закупок: в 2024 году она достигла 60%, против 48% годом ранее. Особый акцент делается на поддержку поставщиков в моногородах — на них пришлось более 21,5% всех закупок ERG в стране. Такой подход формирует устойчивые промышленные экосистемы вокруг крупных предприятий.

Машиностроение и автопром: ставка на экспорт

Машиностроение демонстрирует опережающие темпы роста. В 2026 году выпуск продукции в отрасли планируется увеличить на 13,4%. Существенный вклад обеспечат автопром и производство сельскохозяйственной техники.

Знаковым событием стал запуск завода полного цикла KIA в Костанае. Инвестиции превысили 270 млн долларов, а предприятие ориентировано не только на внутренний рынок, но и на экспорт в страны Центральной Азии и ЕАЭС.

Полный производственный цикл требует развитой сети локальных поставщиков, инженерных компетенций и квалифицированных кадров. В результате такие проекты становятся якорными элементами промышленных кластеров и создают долгосрочный мультипликативный эффект для экономики.

Химия и фармацевтика: переход к продукции высокого передела

Химическая промышленность в 2026 году, по прогнозам, вырастет на 7%. Рост обеспечат новые мощности по выпуску серной кислоты, цианида натрия, пероксида водорода и жидкого стекла — продукции, востребованной в металлургии, горнодобывающей отрасли и сельском хозяйстве.

Параллельно развивается фармацевтика. Компания Khan Tengri Biopharma реализует проект строительства производственного комплекса в СЭЗ "Алатау". Инвестиции превышают 103 млрд тенге, а портфель включает 27 международных непатентованных наименований препаратов, в том числе для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Это шаг к снижению импортозависимости и выходу на экспортные рынки.

Продовольственная промышленность: локализация глобальных брендов

Показательным примером смены стратегии стала глобальная корпорация Mars. Долгое время компания работала в Казахстане как импортер, однако приняла решение о локализации производства кормов для домашних животных в Алматинской области.

Объем инвестиций составит 88,8 млрд тенге, проектная мощность — до 100 тыс. тонн продукции в год. Этот проект отражает общий тренд: международные бренды все чаще переходят от импорта к локальному производству, поддерживая местных поставщиков сырья и логистики.

Инфраструктура и технологии: эффект долгосрочных контрактов

Формирование промышленного узла заметно и в высокотехнологичных сегментах. Американская компания Wabtec усиливает локализацию в Казахстане за счет увеличения доли местных компонентов и открытия инженерно-технологического центра в Астане.

Долгосрочные контракты с национальным железнодорожным оператором обеспечивают стабильный спрос, а передача технологий укрепляет инженерную базу страны.

Растущий инвестиционный портфель

Сегодня в Казахстане сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием общей стоимостью около 5,7 трлн тенге, которые обеспечат создание более 11 тыс. рабочих мест. Дополнительно реализуются многосторонние проекты с участием компаний из нескольких стран на сумму около 2,4 млрд долларов.

Большинство новых предприятий изначально ориентированы на экспорт. Это усиливает интеграцию Казахстана в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости и формирует устойчивую модель роста.

Промышленный хаб Евразии

Расширение присутствия международных корпораций отражает качественное изменение роли Казахстана в мировой экономике. Локализация производства, рост переработки и экспортной ориентации свидетельствуют о доверии бизнеса к долгосрочной траектории страны.

Переход от импорта к собственному производству, развитие промышленных кластеров и привлечение транснациональных компаний укрепляют позиции Казахстана как одного из ключевых промышленных хабов Евразии — не только транзитного, но и производственного.