Зарубежные звезды выступят на фестивале в Катон-Карагайском районе ВКО

Организаторы мероприятия в этом году готовят еще более содержательную и масштабную программу. Гостей ждут международный айтыс, поэтические встречи, аламан байга, национальные виды спорта, этнокультурные мероприятия, выставки ремесленников и грандиозный гала-концерт.

11 июля в 19:00 на сцену выйдут артисты из Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Монголии, Башкортостана и Республики Тыва (РФ).

Среди них - Efendi, Jax, Aizana, Алишер Байниязов, Севарахон Туланова, Мурат Япрак, Сүбедей Самдын, группы Hazina, NOX, Торегали Тореали, группа Сармат. Главным хедлайнером вечера станет Димаш Кудайберген.

Так, у подножия Алтая, пройдет трёхдневный масштабный праздник, объединяющий музыку, традиции, культуру и единство тюркского мира.