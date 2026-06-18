Зарубежные звезды выступят на фестивале в Катон-Карагайском районе ВКО
С 10 по 12 июля в Катон-Карагайском районе пройдет международный фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира».
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Организаторы мероприятия в этом году готовят еще более содержательную и масштабную программу. Гостей ждут международный айтыс, поэтические встречи, аламан байга, национальные виды спорта, этнокультурные мероприятия, выставки ремесленников и грандиозный гала-концерт.
11 июля в 19:00 на сцену выйдут артисты из Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Монголии, Башкортостана и Республики Тыва (РФ).
Среди них - Efendi, Jax, Aizana, Алишер Байниязов, Севарахон Туланова, Мурат Япрак, Сүбедей Самдын, группы Hazina, NOX, Торегали Тореали, группа Сармат. Главным хедлайнером вечера станет Димаш Кудайберген.
Так, у подножия Алтая, пройдет трёхдневный масштабный праздник, объединяющий музыку, традиции, культуру и единство тюркского мира.
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