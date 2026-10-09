Защищала Манделу и судила за геноцид: Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй

Нобелевская премия мира 2026 года досталась южноафриканскому юристу Наванетхем «Нави» Пиллэй. Норвежский Нобелевский комитет наградил ее за усилия по продвижению мира и международного права. По оценке комитета, Пиллэй сыграла большую роль в том, чтобы военные преступления, преступления против человечности и геноцид доходили до суда.

От Дурбана до Гааги

Пиллэй родилась в Дурбане во времена апартеида, в семье индийских тамилов. Она стала юристом в стране, где людей разделяли по цвету кожи, и защищала Нельсона Манделу и других противников апартеида.

Позже она была судьей Высокого суда ЮАР, Международного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда, занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. До недавнего времени Пиллэй возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории.

Сейчас она судья Международного суда ООН по делу, в котором Мьянму обвиняют в геноциде.

Дело, которое изменило право

Комитет отдельно вспомнил ее работу в трибунале по Руанде. Там суд признал, что изнасилование и сексуальное насилие могут быть преступлением против человечности и геноцидом. Влияние Пиллэй на это решение в комитете называют значительным.

В том же деле впервые человеку предъявили обвинение в подстрекательстве к геноциду только за распространение пропаганды.

Зачем комитет напомнил о праве

В Нобелевском комитете считают, что система международного права сегодня под огромным давлением, а ее институты подвергаются атакам. Судей, которые охраняют тонкую красную линию между порядком и хаосом, облагают санкциями.

В заявлении комитета говорится, к чему это ведет.

«Всякий раз, когда сила берет верх над правом, это подрывает стабильность, доверие и мирное сосуществование».

В этом году комитет рассмотрел 287 кандидатур, среди них 208 человек и 79 организаций. Денежная часть награды составляет 12 млн шведских крон, церемонию вручения проведут 10 декабря.

Первую Нобелевскую премию мира вручили 125 лет назад, и уже тогда комитет говорил о разрешении конфликтов через международное право. Спустя век с четвертью он снова вернулся к той же мысли.