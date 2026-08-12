Защита бизнеса, работа Мажилиса и права граждан: ключевые заявления партий на теледебатах

В ходе теледебатов партий, проходящих в преддверии выборов в Курултай, представители политических объединений обсудили вопросы равенства перед законом, эффективности парламентской работы и защиты прав граждан.

Представителю партии «Ак жол» задали вопрос о применении денежного залога вместо ареста. Журналисты поинтересовались, можно ли говорить о равенстве граждан перед законом, если предприниматель способен внести крупную сумму залога, тогда как у обычного гражданина такой возможности может не быть.

Представитель партии Ермек Абильдин заявил, что подобные вопросы должны решаться исключительно в рамках действующего законодательства. При этом участники дискуссии затронули более широкий вопрос о том, какие условия необходимо создавать для предпринимателей, чтобы принцип «Закон и порядок» соблюдался на практике.

Представитель ОСДП Лариса Ли, в свою очередь, ответила на критику низкой активности партии в Мажилисе VIII созыва. По ее словам, ОСДП не ставила перед собой задачу лоббировать большое количество законопроектов ради освоения бюджетных средств.

Она подчеркнула, что число законодательных инициатив не всегда говорит об их качестве. В качестве примера Ли привела инициативу ОСДП, благодаря которой граждане получили возможность использовать пенсионные накопления для экстренного лечения.

Отдельно на теледебатах обсудили усиление институтов адвокатуры и уполномоченного по правам человека. Представителю партии «Әділет» задали вопрос о том, должны ли государственные органы нести основную ответственность за развитие этих институтов.

По словам Мади Мырзагараева, совершенствование системы необходимо прежде всего через укрепление института адвокатуры и института омбудсмена. По его мнению, это позволит эффективнее обеспечивать защиту прав граждан.

НПК предложила сделать полицию связующим звеном между гражданами и государством.

Представитель НПК заявил, что полиция является одной из ключевых структур в обеспечении закона и порядка. Партия выступает за переход полиции к сервисной модели, при которой правоохранительные органы становятся связующим звеном между гражданами и государством. Также НПК предлагает усилить социальную поддержку сотрудников полиции.

Представитель партии «Ауыл» Жазира Султанкулова заявила, что фундамент правового государства закладывается в семье, где формируется правовая культура и основные ценности. Она также отметила, что за 3,5 года работы в Парламенте фракция «Ауыл» участвовала в разработке 18 законопроектов, самостоятельно подготовила 8, внесла более двух тысяч поправок в законодательство и направила 56 депутатских запросов.