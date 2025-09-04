Защита чести обернулась тюрьмой для жезказганца
Коллега защитил честь подруги с ножом в руке.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жезказганском городском суде завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела, в котором гражданин М. предстал перед законом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля 2025 года возле популярного городского ресторана "К", где, как установило следствие, бытовая ссора между двумя мужчинами едва не закончилась трагедией.
По материалам дела, около полуночи между М. и потерпевшим А. вспыхнул конфликт. Причиной стало оскорбление их общей коллеги по имени С. — женщина, видимо, занимала важное место в жизни обоих мужчин. Спор перерос в драку: первым удар нанёс потерпевший, но вскоре инициатива перешла к М., который достал складной нож и нанёс несколько ударов, причинив А. тяжёлые телесные повреждения, опасные для жизни.
На суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил глубокое раскаяние. Потерпевший, оправившись после инцидента, заявил о примирении с М., простил его и попросил суд не применять к нему строгое наказание.
Суд учёл все обстоятельства — в том числе раскаяние подсудимого и примирение сторон — и назначил М. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Самое читаемое
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области
- Степь в огне: в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром