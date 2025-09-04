В Жезказганском городском суде завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела, в котором гражданин М. предстал перед законом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля 2025 года возле популярного городского ресторана "К", где, как установило следствие, бытовая ссора между двумя мужчинами едва не закончилась трагедией.

По материалам дела, около полуночи между М. и потерпевшим А. вспыхнул конфликт. Причиной стало оскорбление их общей коллеги по имени С. — женщина, видимо, занимала важное место в жизни обоих мужчин. Спор перерос в драку: первым удар нанёс потерпевший, но вскоре инициатива перешла к М., который достал складной нож и нанёс несколько ударов, причинив А. тяжёлые телесные повреждения, опасные для жизни.

На суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил глубокое раскаяние. Потерпевший, оправившись после инцидента, заявил о примирении с М., простил его и попросил суд не применять к нему строгое наказание.

Суд учёл все обстоятельства — в том числе раскаяние подсудимого и примирение сторон — и назначил М. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.