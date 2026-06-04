В Казахстане обновят 77 законов и кодексов в соответствии с Конституцией

Депутаты Сената в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий масштабное обновление законодательства в соответствии с новой редакцией Конституции Казахстана. Документ также содержит поправки, касающиеся избирательной системы, деятельности прокуратуры, защиты прав инвесторов и других сфер.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 77 законодательных актов, включая 11 кодексов. Поправки затронут Гражданский, Земельный, Трудовой, Экологический, Бюджетный и ряд других кодексов.

Одним из направлений реформы станет совершенствование системы государственного управления. В частности, предлагается уточнить порядок формирования избирательных комиссий и урегулировать процедуру досрочного прекращения полномочий депутата маслихата в случае его отзыва избирателями.

Кроме того, органы местного самоуправления обяжут публиковать на своих интернет-ресурсах информацию о составе собраний местных сообществ.

Отдельный блок поправок посвящен защите прав инвесторов. В рамках реализации поручений Президента предлагается создать Комитет по защите прав инвесторов и расширить механизмы сопровождения инвестиционных проектов. Генеральный прокурор сможет выполнять функции инвестиционного омбудсмена, а в регионах эти полномочия будут возложены на инвестиционных прокуроров.

Также законопроект закрепляет за Генеральной прокуратурой статус уполномоченного органа по возврату незаконно выведенных активов и уточняет порядок проведения проверок законности происхождения имущества.

По мнению разработчиков, принятие документа позволит устранить отдельные правовые противоречия, привести законодательство в соответствие с Конституцией и повысить эффективность действующих механизмов защиты прав граждан и инвесторов.

По итогам обсуждения профильные комитеты Сената замечаний и предложений по концепции законопроекта не высказали.