"Защита планеты — общая ответственность всего человечества" — Токаев
Президент подчеркнул, что экология — это моральный долг и стратегический приоритет для мира.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости объединения усилий для защиты окружающей среды и устойчивого развития, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что экологическая повестка выходит за рамки узкопрофильных задач и напрямую связана с будущим человечества.
«Данный саммит напоминает нам, что защита нашей планеты — общая ответственность всего человечества. Речь идет о будущем всех людей и, прежде всего, подрастающего поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности», — заявил Токаев.
Президент отметил, что устойчивое развитие должно строиться на конкретных принципах и практических действиях.
«В этом духе наше общее видение устойчивого будущего должно опираться на ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями, сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов, справедливость в доступе к ресурсам, технологиям и возможностям, практические меры, приносящие осязаемые результаты, и солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития», — подчеркнул он.
По словам Главы государства, принятые на саммите документы подтверждают готовность стран к совместной работе.
«Принятие Астанинской декларации об экологической солидарности в Центральной Азии и ряд значимых соглашений, достигнутых в рамках саммита, отражают нашу приверженность этим принципам и знаменуют собой важные шаги на пути к укреплению регионального экологического партнерства», — отметил Президент.
В завершение Токаев выразил уверенность в практических результатах саммита.
«Уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут содержательными и приведут к конкретным совместным инициативам, которые позволят воплотить наше общее видение устойчивого будущего в практические действия, приносящие пользу нашим народам», — заключил он.
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией
- Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат
- В Петропавловске чиновники из отдела ЖКХ украли у государства боле 2 млрд тенге