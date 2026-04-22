Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости объединения усилий для защиты окружающей среды и устойчивого развития, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что экологическая повестка выходит за рамки узкопрофильных задач и напрямую связана с будущим человечества.

«Данный саммит напоминает нам, что защита нашей планеты — общая ответственность всего человечества. Речь идет о будущем всех людей и, прежде всего, подрастающего поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности», — заявил Токаев.

Президент отметил, что устойчивое развитие должно строиться на конкретных принципах и практических действиях.

«В этом духе наше общее видение устойчивого будущего должно опираться на ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями, сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов, справедливость в доступе к ресурсам, технологиям и возможностям, практические меры, приносящие осязаемые результаты, и солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития», — подчеркнул он.

По словам Главы государства, принятые на саммите документы подтверждают готовность стран к совместной работе.

«Принятие Астанинской декларации об экологической солидарности в Центральной Азии и ряд значимых соглашений, достигнутых в рамках саммита, отражают нашу приверженность этим принципам и знаменуют собой важные шаги на пути к укреплению регионального экологического партнерства», — отметил Президент.

В завершение Токаев выразил уверенность в практических результатах саммита.