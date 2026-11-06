Защита собственности в цифровую эпоху: зачем обновлять Гражданский кодекс

В Казахстане обсуждают разработку новой редакции Гражданского кодекса. Действующий документ заложил основу для становления рыночной экономики, однако за последние тридцать лет общество, технологии и экономические отношения существенно изменились. Теперь законодательство необходимо адаптировать к вопросам защиты имущества граждан, определения прав на цифровые активы и регулирования ответственности при использовании искусственного интеллекта и электронных договоров. Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказал доктор юридических наук, профессор Ермек Абдрасулов.

Гражданский кодекс называют экономической конституцией государства. Он регулирует важные повседневные отношения: владение имуществом, заключение договоров, ведение бизнеса, получение кредитов, передачу наследства и защиту собственных интересов.

По словам профессора, Общая часть Гражданского кодекса Казахстана была принята в 1994 году, Особенная – в 1999 году. Документ внес значительный вклад в становление рыночной экономики. Однако с тех пор характер экономических отношений изменился, появились цифровые технологии и новые формы имущественного оборота.

За эти годы в кодекс неоднократно вносили поправки. Согласно данным информационно-правовой системы «Әділет», до 2026 года по Общей части зарегистрировано 195 нумерованных записей об изменениях, по Особенной – 179. При этом речь идет о записях, относящихся к редакциям документа, а не о точном количестве отдельных поправок.

«Дело не только в том, что в закон часто вносят изменения. Главное – сохранить внутреннюю системность Гражданского кодекса и согласованность его норм. Правовая норма не должна быть рассчитана на конкретную технологию или единственную жизненную ситуацию: она должна регулировать целую группу однородных общественных отношений. Если подробно прописывать в законе конкретное приложение или определенный технический способ совершения сделки, с появлением каждой новой технологии придется вновь вносить поправки. Поэтому новый кодекс должен опираться на устойчивые правовые принципы и быть способным адаптироваться к новым условиям», – объясняет Ермек Абдрасулов.

По его мнению, при разработке нового кодекса важно сохранить действующие эффективные правовые институты и согласовать гражданское законодательство со специальными законами о предпринимательстве, финансовом рынке, электронных документах, персональных данных и цифровых активах. При этом кодекс должен закреплять основные правовые принципы, а специальные законы – конкретизировать их.

Цифровому имуществу нужны правовые гарантии

Сегодня экономическую ценность имеют не только квартиры, земельные участки, автомобили и деньги. Программное обеспечение, базы данных, электронные произведения, доменные имена, цифровые активы и права пользования платформами также стали значимым имуществом для граждан и предпринимателей.

Профессор характеризует эти изменения как переход от традиционной экономики вещей к экономике цифровых прав. Например, главным активом предпринимателя может быть не здание или оборудование, а программное обеспечение интернет-магазина, товарный знак, клиентская база, деловая репутация и право пользования цифровой платформой. Эти объекты нельзя потрогать, но они имеют реальную экономическую стоимость.

«Необходимо уточнить правовую природу цифровых объектов. Например, покупая бумажную книгу, человек становится ее собственником и может распоряжаться ею по своему усмотрению. При покупке электронной книги он не всегда приобретает полноценное право собственности – во многих случаях пользователь получает лишь право читать ее на определенных условиях. Возникают вопросы: можно ли передать это право другому человеку, оставить в наследство или использовать иным способом? Поэтому в законе необходимо уточнить, кому принадлежат права на цифровое имущество, а также порядок их передачи, наследования и защиты», – говорит профессор.

По его мнению, новый кодекс должен содержать общие положения, определяющие правовой режим цифровых активов и нематериальных объектов. Быстро меняющиеся технические особенности технологий можно регулировать специальным законодательством.

Кто ответит за ошибку искусственного интеллекта

Еще один вопрос, стоящий перед гражданским правом, – ответственность за вред, причиненный при использовании искусственного интеллекта. Автоматизированные системы уже применяют банки, страховые компании и цифровые платформы. Однако если система принимает ошибочное решение и причиняет гражданину имущественный ущерб, возникает вопрос: кто должен за это отвечать?

«Предположим, банк автоматически принимает решение о выдаче кредита с помощью искусственного интеллекта, и из-за ошибки системы клиенту причинен имущественный ущерб. С кого в таком случае гражданин должен требовать возмещения: с разработчика программы, компании, которая ее приобрела, или специалиста, контролировавшего работу системы? На мой взгляд, если банк или цифровая платформа используют автоматизированную систему в своей деятельности, основная ответственность перед клиентом должна оставаться на этой организации. Требования к разработчику программы могут рассматриваться отдельно в зависимости от характера нарушения и соглашения между сторонами. Использование искусственного интеллекта не должно становиться способом освобождения предпринимателя или организации от ответственности перед гражданином», – считает Ермек Абдрасулов.

Профессор также отмечает необходимость правовой оценки смарт-контрактов. В таких соглашениях определенная часть обязательств исполняется автоматически с помощью компьютерной программы. Это упрощает процесс, но не исключает ошибок в программном коде, мошенничества или совершения сделки, которая не соответствует действительной воле сторон.

По его словам, автоматическое исполнение договора не должно ограничивать право гражданина оспорить его. Если сделка противоречит требованиям закона или нарушает права одной из сторон, человек должен иметь возможность потребовать возврата имущества либо возмещения причиненного ущерба.

Как защитить слабую сторону договора

Один из важных принципов гражданского законодательства – свобода договора. Стороны вправе решать, заключать ли соглашение, выбирать контрагента и совместно определять условия обязательств. Однако на практике их возможности не всегда равны.

Профессор объясняет это на повседневных примерах. Когда гражданин обращается в банк за кредитом, ему предлагают готовый договор с установленными процентной ставкой, комиссиями, ответственностью и порядком разрешения споров. Чаще всего клиент не может обсуждать каждое условие: ему остается согласиться с предложением или отказаться от него. Подобные ситуации возникают при пользовании мобильной связью, оформлении страховки и подключении к цифровым платформам.

«Свобода договора очень важна для гражданского оборота, но если одна из сторон экономически слабее, ее возможности влиять на условия соглашения могут быть ограничены. Возьмем, к примеру, небольшого предпринимателя, который продает товары на крупном маркетплейсе: платформа может в одностороннем порядке повысить комиссию, изменить условия сотрудничества или ограничить доступ к торговому аккаунту. То, что предприниматель изначально подписал договор, не означает, что любые действия платформы автоматически становятся законными. Поэтому в новом кодексе необходимо усилить общие нормы, защищающие от несправедливых договорных условий. Вместе с тем защита слабой стороны не должна становиться поводом для необоснованного вмешательства государственного органа или суда в любое коммерческое соглашение: закон должен разграничивать обычный предпринимательский риск и злоупотребление договорными возможностями», – говорит он.

Профессор обращает внимание и на разграничение гражданско-правовых и трудовых отношений. Сегодня часть водителей такси, курьеров, фрилансеров и других людей, оказывающих услуги через цифровые платформы, работает по гражданско-правовым договорам. Однако в некоторых случаях юридическая форма договора может не соответствовать фактическому содержанию трудовых отношений.

Например, человек ежедневно выполняет задания одной организации, подчиняется установленному графику, находится под постоянным контролем работодателя и регулярно получает оплату. Если при этом с ним заключили гражданско-правовой, а не трудовой договор, он может лишиться отпуска, компенсаций и социальных гарантий.

В то же время нельзя считать наемными работниками всех водителей такси или курьеров. Среди них есть те, кто самостоятельно организует свою деятельность и определяет условия выполнения заказов.

«Главное – не допускать использования гражданско-правового договора для сокрытия фактических трудовых отношений. Цифровая платформа может не устанавливать традиционный рабочий график, но с помощью алгоритмов распределять заказы, определять размер вознаграждения, оценивать деятельность исполнителя и влиять на его работу. Поэтому необходимо учитывать реальный характер таких отношений. Новый кодекс должен определять пределы свободы договора и не допускать обхода обязательных требований трудового законодательства. При этом гражданское и трудовое законодательство должны быть согласованы между собой, а установленные критерии – быть четкими и не препятствовать самостоятельной предпринимательской деятельности», – отметил профессор.

Согласие на электронный договор должно быть осознанным

Сегодня многие договоры заключаются в электронной форме. Регистрируясь в сервисах или совершая покупки онлайн, граждане принимают условия нажатием кнопки «Согласен». При этом с правовой точки зрения важно, насколько действительным и осознанным было согласие, как установлена личность пользователя и как распределены риски между сторонами.

По мнению Ермека Абдрасулова, нет необходимости вводить в новый кодекс отдельные правила для каждой технологии. Вместо этого следует установить общие требования к достоверности электронного согласия, идентификации сторон, распределению рисков и ответственности.

«Нажатие гражданином кнопки “Согласен” не может автоматически придать законную силу скрытым или впоследствии измененным условиям. Электронная форма сделки не должна снижать уровень правовой защиты гражданина. Даже если автоматизированные системы и искусственный интеллект участвуют в заключении или исполнении договора, стороной правоотношений остается физическое или юридическое лицо, использующее эту систему. Поэтому правовые последствия электронного соглашения не должны отличаться от последствий соглашения, заключенного устно или письменно», – говорит доктор юридических наук.

Новый кодекс должен обеспечить правовую стабильность

По мнению профессора, новый Гражданский кодекс должен стать результатом системной реформы, которая не ограничивается отдельными поправками. Действующий документ заложил основу казахстанского частного права, поэтому важно сохранить его эффективные институты. Одновременно необходимо обеспечить согласованность со специальным законодательством и устранить правовые пробелы, связанные с цифровой экономикой и новыми имущественными отношениями.

«Для гражданина самое важное – возможность защитить свою квартиру, вернуть деньги, добиться исполнения договора и потребовать возмещения причиненного вреда. Предпринимателю нужны понятные и предсказуемые правила, а также защита его добросовестной деятельности. Поэтому новый Гражданский кодекс не должен быть лишь законом о собственности, договорах или цифровых активах. Он должен стать документом, обеспечивающим доверие, правовую определенность и справедливость в гражданском обороте», – подчеркнул Ермек Абдрасулов.

При этом эксперт предостерегает от чрезмерной детализации нового документа. Кодекс должен представлять собой систему устойчивых правовых норм, регулирующих широкий круг общественных отношений, а не набор решений для отдельных ситуаций.