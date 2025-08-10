Футбольный клуб "Аль-Наср" объявил о переходе центрального защитника "Барселоны" 34-летнего Иньиго Мартинеса, передает BAQ.KZ.

Об этом пресс-служба клуба сообщила в Instagram. На своей странице "Аль-Наср" опубликовал ролик, где пилот самолёта объявил о новичке.

"Особый пассажир на борту. Добро пожаловать, Иньиго!", - подписал клуб публикацию.

Отметим, испанец расторг контракт с "Барселоной" и присоединился к саудовскому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.