Защитник Егор Сорокин покидает "Кайрат"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30-летний защитник Егор Сорокин покидает "Кайрат". Выступления за алматинский клуб игрок завершает в связи с истечением срока контракта, передает BAQ.KZ. .
Как сообщили в клубе, Егор присоединился к "Кайрату" летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды. В составе жёлто-чёрных он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны.
– Отдельно стоит отметить его решающий гол в послематчевой серии пенальти с "Селтиком", который вывел нашу команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. За полтора года в "Кайрате" Сорокин провёл 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. ФК "Кайрат" благодарит Егора за профессионализм и весомый вклад в успехи команды и желает удачи и новых достижений в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении ФК "Кайрат".
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании