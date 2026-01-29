  • 29 Января, 18:08

Защитник Егор Сорокин покидает "Кайрат"

Фото: ФК "Кайрат"

30-летний защитник Егор Сорокин покидает "Кайрат". Выступления за алматинский клуб игрок завершает в связи с истечением срока контракта, передает BAQ.KZ. .

Как сообщили в клубе, Егор присоединился к "Кайрату" летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды. В составе жёлто-чёрных он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны.

– Отдельно стоит отметить его решающий гол в послематчевой серии пенальти с "Селтиком", который вывел нашу команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. За полтора года в "Кайрате" Сорокин провёл 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. ФК "Кайрат" благодарит Егора за профессионализм и весомый вклад в успехи команды и желает удачи и новых достижений в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении ФК "Кайрат".

 

