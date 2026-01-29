30-летний защитник Егор Сорокин покидает "Кайрат". Выступления за алматинский клуб игрок завершает в связи с истечением срока контракта, передает BAQ.KZ. .

Как сообщили в клубе, Егор присоединился к "Кайрату" летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды. В составе жёлто-чёрных он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны.