В преддверии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий во Дворце мира и согласия состоялось XXIII заседание Секретариата, на котором обсуждалась повестка предстоящего форума, избрание Послов доброй воли, а также международные инициативы по укреплению диалога между религиями и культурами, передает BAQ.kz.

Приветствуя делегатов, Председатель Сената Парламента РК и Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев подчеркнул роль форума в укреплении глобального межрелигиозного диалога.

"Съезд лидеров мировых и традиционных религий уже более 20 лет способствует укреплению глобального межрелигиозного диалога, решению значимых мировых проблем, продвижению идей толерантности и взаимоподдержки, невзирая на испытания временем. Уникальная диалоговая площадка, где звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества, как отметил Спикер Сената, является результатом совместной работы всех ее участников".

Он также отметил важность Съезда в условиях современных вызовов.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий за эти годы стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Наша сегодняшняя встреча проходит в период непростой международной обстановки, когда система международных отношений претерпевает изменения, возникают новые вызовы и обостряются существующие. Волнует также эскалация гуманитарных кризисов и разрушение культурного наследия. Механизмы международной безопасности становятся бессильными, растет протекционизм и односторонние действия. В такой ситуации важно объединение конструктивных и созидательных сил. Мы видим, что сплочение лидеров мировых религий способствует решению глобальных проблем, уменьшению напряженности в мире, а также популяризации культуры диалога и взаимного уважения. Большое значение в этом деле имеет синергия усилий средних держав и морального авторитета религиозных лидеров. Надеемся, что сегодняшнее заседание пройдет содержательно и плодотворно, придав импульс новым международным миротворческим и гуманитарным инициативам".

В центре внимания заседания также оказалась повестка VIII Съезда, который пройдет под темой "Диалог религий: синергия во имя будущего".

"Важно понимать, что синергия – это не просто сотрудничество, это наращивание усилий, а межрелигиозный диалог – это постоянный процесс, требующий энергии, открытости и взаимного уважения. Наша совместная работа должна находить свое логическое продолжение в международных проектах. После VII Съезда были проведены совместные мероприятия в Иерусалиме, Ватикане, Мекке и Сингапуре. Мы заинтересованы в дальнейшем продолжении этого опыта и расширении международного сотрудничества".

Он также акцентировал внимание на темах, которые будут обсуждаться в рамках Съезда, включая Специальную сессию по защите религиозных объектов под эгидой Альянса цивилизаций ООН, II Форум молодых религиозных лидеров, экспертный круглый стол и секционные заседания.

В рамках заседания были избраны Послы доброй воли Съезда, кандидатуры которых предварительно обсуждались Рабочей Группой. В их число вошли представители различных религий и видные общественные деятели.

Участники заседания подчеркнули значимость института послов доброй воли как эффективного инструмента популяризации ценностей Съезда. В своих выступлениях религиозные лидеры особо отметили роль форума в укреплении духовной дипломатии, содействии мирному разрешению геополитических конфликтов и борьбе с несправедливостью.

"Религиозные лидеры выразили готовность и заинтересованность в сотрудничестве ради поддержания мира и межконфессионального согласия между религиями и культурами, пресечения несправедливости и пропаганды войны".

По итогам заседания был принят Протокол XXIII заседания Секретариата и обсуждены положения итогового документа VIII Съезда — "Астанинская декларация мира 2025", которая станет символом стремления к миру, взаимопониманию и единству.