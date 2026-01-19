Заседание V Национального курултая состоится 20 января
20 января в Кызылорде состоится V заседание Национального курултая. Об этом сообщил помощник – пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
В ходе мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни.
Предыдущие заседания состоялись в 2022 году в Улытау, в 2023 год – в Туркестане, в 2024 году – в Атырау и в 2025 год – в Бурабае.
