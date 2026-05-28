В Астане началось заседание Евразийского экономического форума с участием глав государств

Пленарное заседание Евразийского экономического форума с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза стартовало в Астане, передает BAQ.KZ.

Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

Форум проходит в рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году. Одним из важных вопросов повестки председательства Казахстана в ЕАЭС является практическое применение технологий искусственного интеллекта для совершенствования мониторинга торговых барьеров, анализа соблюдения договоренностей и повышения прозрачности экономических процессов в рамках ЕАЭС.

Среди высоких гостей Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллеги ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.

Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий, объединённых в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума".

Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием Евразийского экономического союза, проводимым поочередно в государстве ЕАЭС, председательствующем в органах Союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Астана принимает ВЕЭС и Евразийский экономический форум: что Казахстан продвигает в ЕАЭС