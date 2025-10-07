В Астане взят под стражу застройщик, причинивший ущерб более чем 300 семьям, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщили в полиции столицы, в отношении него ведётся досудебное расследование по факту мошенничества в рамках дела о жилом комплексе "Жана Арка".

Следствие установило, что предприниматель незаконно привлекал деньги граждан для строительства многоквартирного дома, не имея необходимых разрешительных документов и нарушая нормы законодательства. Несмотря на обещания сдать жильё, работы по факту не были завершены, а собранные средства исчезли.

Ущерб, причинённый вкладчикам, оценивается в 4 миллиарда тенге. Пострадали сотни людей, многие из которых вложили в строительство последние сбережения.

Подозреваемый задержан и по решению суда водворён в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы, расследование продолжается.