Уголовные дела по фактам незаконного привлечения средств дольщиков при строительстве жилых комплексов в столице направлены в суд. Об этом сообщили в прокуратуре города Астана, передает BAQ.KZ

Расследование установило, что группа лиц привлекала деньги граждан для возведения ЖК «Оазис», МЖК «R-Club» и ЖК «R-ClubDeluxe» без необходимых разрешений, что является нарушением законодательства о долевом строительстве. При этом полученные средства использовались не по целевому назначению, а сами объекты возводились с серьезкими нарушениями.

В результате действий подозреваемых ущерб превысил 8,2 млрд тенге, пострадали более 426 семей.

Для обеспечения гражданских исков суд санкционировал арест имущества фигурантов дела: 10 квартир, 36 земельных участков, 16 нежилых помещений, 49 автомобилей.

В отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре напомнили, что перед покупкой квартиры в новостройке необходимо проверять наличие у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков, чтобы избежать финансовых потерь и мошенничества.