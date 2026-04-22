В Талдыкорган строительные компании привлечены к ответственности за незаконное привлечение средств дольщиков, передает BAQ.kz.

Как сообщили в прокуратуре области Жетісу, в регионе проводится системная работа по контролю за соблюдением законодательства в сфере долевого жилищного строительства.

В рамках анализа, проведенного прокуратурой Талдыкоргана, выявлены факты привлечения денежных средств физических и юридических лиц без получения соответствующих разрешений.

Отмечается, что такие действия создают риски для имущественных интересов граждан и могут привести к проблемам при завершении строительства.

По итогам прокурорского реагирования виновные застройщики привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3,2 млн тенге.

В надзорном органе подчеркнули, что принятые меры направлены на восстановление законности и повышение доверия к рынку жилья.

Прокуратура также призвала граждан проявлять осторожность при вложении средств.

«Инвестировать следует только в объекты, которые соответствуют требованиям законодательства», - отметили в ведомстве.

Работа по выявлению нарушений и защите прав граждан в сфере долевого строительства будет продолжена.