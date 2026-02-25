В столице выявлены массовые нарушения при передаче инженерных сетей новостроек в коммунальную собственность, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре города, застройщики значительной части многоквартирных домов проигнорировали требования закона и годами не передавали наружные сети на баланс города.

Согласно Закону «О жилищных отношениях», заказчики строительства обязаны в течение шести месяцев после регистрации дома безвозмездно передать наружные инженерные сети и сооружения в коммунальную собственность. Однако проверка показала, что это требование системно не выполнялось.

Из-за отсутствия официального балансодержателя возникали перебои с водоснабжением, отоплением, электроснабжением и водоотведением. Это привело к росту жалоб жителей и затруднило проведение своевременного ремонта и технического обслуживания сетей.

По акту прокурорского надзора наружные инженерные сети 46 многоквартирных жилых домов уже переданы в коммунальную собственность и поставлены на баланс профильных служб.

В надзорном органе отмечают, что принятые меры позволили снизить аварийность, сократить количество внеплановых отключений и обеспечить более стабильное предоставление коммунальных услуг жителям столицы.

Проведенная работа, подчеркнули в ведомстве, направлена на защиту прав горожан и формирование безопасной и комфортной городской среды.