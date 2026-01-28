В Восточно-Казахстанской области строительная сфера перешла в режим усиленного контроля. Количество внеплановых проверок выросло на 40%, а сумма наложенных штрафов приблизилась к 180 млн тенге, передает BAQ.KZ.

По данным Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО, за год проведено 240 проверок, по итогам которых выявлены сотни нарушений. Выдано 181 предписание, возбуждено 691 административное дело. Особое внимание уделялось строительству жилья за счёт частных инвестиций.

В Усть-Каменогорске сегодня возводятся 36 жилых комплексов. Восемь застройщиков привлечены к ответственности, каждому выданы предписания об устранении нарушений. Наиболее проблемные объекты — жилые комплексы "Emeralds" и "Astoria". По "Emeralds" ущерб дольщикам превысил 1,8 млрд тенге, готовность объекта составляет всего 35%. "Astoria" демонстрирует позитивную динамику после смены подхода и привлечения нового партнёра.

Также в 2025 году снизилось количество выданных лицензий на проектирование, изыскания и строительство. Усиленный контроль позволил возбудить 156 административных дел, приостановить 11 лицензий и прекратить ещё 7.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новый "Строительный кодекс РК", предусматривающий цифровые реестры, ужесточение экспертизы проектов, повышенную ответственность застройщиков и гарантии на ключевые элементы зданий до 10 лет.

По словам заместителя руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самата Каирдинова, новые правила должны сделать рынок строительства прозрачным и снизить количество проблемных объектов.