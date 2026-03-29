В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области государственные инспекторы «Охотзоопрома» спасли новорождённого жеребёнка, увязшего в болоте, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл во время очередного служебного рейда на территории района. Инспекторы заметили животное, не способное выбраться из вязкой трясины, и, подойдя ближе, поняли, что это новорождённый жеребёнок.

Специалисты оперативно среагировали, вытащили его из болота и доставили в безопасное место. Благодаря своевременно оказанной помощи животное удалось спасти.

По словам руководителя Зайсанского опорного подразделения ВКО Асета Сауырбаева, жеребёнок был обнаружен случайно.

Мы нашли новорождённого жеребёнка, появившегося на свет прямо в болоте. Чтобы животное не погибло, сразу приступили к спасению и вытащили его. Хозяина пока найти не удаётся, — сообщил он, опубликовав объявление.

Вскоре владелец жеребёнка нашёлся, и животное благополучно вернули ему. Хозяин поблагодарил инспекторов и отметил, что именно благодаря их своевременной помощи его жеребёнок остался жив.

По словам специалистов, в период весеннего окота подобные случаи не редкость. Поэтому людям, находящимся на природе, важно быть внимательными и при обнаружении подобных ситуаций сообщать в соответствующие службы.