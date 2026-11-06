Застряли ночью на трассе: пассажиров сломавшегося автобуса с детьми приютили в мечети Иргиза

Ночью на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области сломался международный автобус с 15 пассажирами, среди них четверо детей. Полицейские и спасатели вывезли людей в тепло.

Около 01:11 патрульные заметили автобус, стоявший на обочине на 1214-м километре трассы недалеко от границы с Кызылординской областью.

Выяснилось, что автобус ехал из Таджикистана в Россию и остановился из-за технической неисправности. В салоне были два водителя и 15 пассажиров, все граждане Таджикистана, в том числе шесть женщин, четверо детей и пятеро мужчин.

Сотрудники патрульной полиции вместе со спасателями Иргизского района сразу организовали эвакуацию. Всех пассажиров доставили в мечеть на 1153-м километре трассы, у перекрестка поселка Иргиз.

В медицинской помощи никто не нуждается, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

В полиции напомнили водителям, что перед дальними и международными поездками нужно проверять техническое состояние машины и учитывать дорожные и погодные условия.