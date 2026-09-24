Засуха меняет планы: аграрии Абайской области сокращают площади зерновых культур

Для многих аграриев области Абай нынешний сезон стал серьезным испытанием. Жаркое и засушливое лето сказалось на урожайности зерновых, а часть хозяйств все активнее рассматривает масличные культуры как альтернативу. Изменения уже заметны и в структуре посевов региона: площади под пшеницей сокращаются, тогда как под масличными культурами растут.

Весенней влаги хватило только на старт

Весна в области Абай давала аграриям основания рассчитывать на хороший урожай. За осень и зиму почва накопила необходимый запас влаги, снег таял постепенно. Посевы дружно взошли, а внесение удобрений и соблюдение агротехнологий обнадеживали фермеров.

Но летом ситуация резко изменилась. Продолжительных дождей практически не было. Осадки выпадали кратковременно и локально, а в период цветения зерновых установилась жара.

«Внесенные удобрения в таких условиях не дали ожидаемого эффекта. При отсутствии влаги растения просто не смогли использовать заложенный питательный потенциал», – отметили в исследовательском бюро «Зерновые и Масличные. Казахстан», которое в начале сентября опубликовало результаты урожая в области Абай.

Фото пресс-службы акимата области Абай

В результате в хозяйствах, где рассчитывали на полноценный урожай, показатели оказались значительно ниже ожиданий.

Руководитель крестьянского хозяйства Нурлан Балыкбаев выращивает ячмень, пшеницу и овес. Его поля находятся в урочище Балапан Бескарагайского района. Посевную фермер завершил к 15 мая. Семена, по его словам, закупили на семенной станции в Усть-Каменогорске, всходы были хорошими. Однако практически полное отсутствие дождей изменило ситуацию.

«Дождь был 9 мая. После этого в урочище Балапан практически не было осадков. Дождь проходил полосой – на наших посевах его не было», – рассказывает фермер.

Чуть лучше, по словам Балыкбаева, показал себя овес, посеянный примерно на 20 гектарах.

«Нам просто повезло, что он был на парах», – говорит аграрий.

По его словам, похожая ситуация сложилась и в других хозяйствах, а на отдельных участках урожайность оказалась еще ниже.

Когда дождь приходит слишком поздно

После появления всходов зерновым требуется около 90–100 дней для созревания. За это время растение проходит несколько стадий – кущение, рост стебля, формирование колоса и налив зерна. Влага необходима на каждой из них.

«Если влаги достаточно, происходит хорошее кущение, потом идет рост стебля – в этот период необходим дождь. Если стебель короткий, то комбайну тяжело будет его взять. Когда формируется колос, дождь нужен на налив. Чем больше влаги, тем крупнее будет колос, а значит, и зерна. Весь период мы выполняли агромероприятия по зерновым, подкармливали жидкими удобрениями. Но засуха взяла свое», – пояснил Нурлан Балыкбаев.

Осадки, пришедшие в область в начале сентября, зерновым уже практически не помогли: урожай к этому времени сформировался и был убран.

Подсолнечник при этом еще оставался на полях. Его уборка ожидалась ближе к концу сентября, и фермеры рассчитывали, что поздняя влага хотя бы частично поможет наливу семян. Однако и здесь сезон оказался непростым.

В мае подсолнечник попал под резкое похолодание. После теплой первой декады температура в конце месяца опускалась до четырех градусов, а местами приближалась к нулю. Рост растений замедлился.

«Подсолнух пока на 100% не дозрел. Поэтому не можем его убрать», – рассказывали фермеры.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Нурлан Балыкбаев считает, что аграриям приходится все больше учитывать изменения погодных условий.

«Происходят заметные изменения в климате: зима теплая, морозов стало мало. Прошлогодние дожди пришли после 10 июля. Нынешние дожди проходили мимо, сплошных суточных дождей не было вообще. Все это надо учитывать», – говорит он.

Фермеры Бескарагайского района относят территорию к зоне рискованного земледелия. По их словам, средний балл бонитета почв здесь составляет примерно 11–20, встречаются и практически песчаные участки. В отдельных районах области показатель достигает 30 баллов.

Жара ударила не только по зерновым

Сложности возникли и на орошаемых полях. Фермеры, занимающиеся овощами, рассказывают, что особенно тяжело в этом сезоне пришлось капусте, кукурузе и картофелю.

«В жару сложнее выращивать было капусту и кукурузу. Они получают ожог при такой жаре, ультрафиолет поражает листья. А еще это создает благоприятные условия для насекомых», – рассказал аграрий из Бескарагайского района.

Из-за жары личинки вредителей развивались быстрее, поэтому капусту приходилось обрабатывать каждые четыре дня.

«Даже облаков не было, чтобы прикрыть солнце. Дождей уже на протяжении четырех лет мало. Все горит», – говорит фермер.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Часть погодных рисков овощные хозяйства пытаются компенсировать за счет технологий и государственной поддержки. Фермеры получают субсидии на картофель, дизельное топливо и удобрения, пользуются кредитованием и лизингом сельхозтехники.

При этом аграрии считают, что необходима дополнительная поддержка при закупке семян овощных культур, в частности капусты и баклажанов.

«Наши поля находятся рядом с Иртышом. Мы поливаем их почти круглосуточно. Но погода стояла такая жаркая, что листья сворачивались и темнели от жары», – рассказывают аграрии.

Экономика зерна становится сложнее

Погодные риски напрямую отражаются на экономике хозяйств.

По данным исследовательского бюро «Зерновые и Масличные. Казахстан», закупочная цена пшеницы в области составляет около 90–100 тыс. тенге за тонну без НДС, ячменя – 80–85 тыс. тенге. При урожайности всего 4–6 центнеров с гектара затраты на семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и уборку могут не окупиться.

Данные Управления сельского хозяйства несколько отличаются: около 105 тыс. тенге за тонну пшеницы и 65–75 тыс. тенге за тонну ячменя. В ведомстве поясняют, что стоимость зависит от качества зерна, влажности и других характеристик.

Для фермеров при этом остается неизменным главное: основные расходы возникают задолго до того, как становится понятно, сколько урожая даст поле.

Многие хозяйства ежегодно привлекают кредиты, в том числе по программе «Кең дала» под 5% годовых. Первый транш необходимо погашать с 1 декабря, второй – в начале марта следующего года. Поэтому от результатов уборочной напрямую зависит, сможет ли хозяйство рассчитаться по обязательствам и подготовиться к следующей посевной.

Фото пресс-службы акимата области Абай

«Надеемся, что подсолнечник поможет нам закрыть первый транш. Затем на помощь придет мясная продукция – поможет вернуть затраты на семена, гербициды, пестициды. Весной весь этот цикл нужно начинать с нуля», – говорит Нурлан Балыкбаев.

В Управлении сельского хозяйства области Абай также подтвердили негативное влияние жаркой и сухой погоды на посевы. В ведомстве сообщили о выгорании растений, замедлении их роста и снижении урожайности. Официально ущерб от засухи зафиксирован в Бородулихинском районе.

«Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 10,2 ц/га, а пшеницы – 10,0 ц/га. В Бородулихинском районе в результате жаркой и сухой погоды был нанесен ущерб ряду посевных площадей. В частности, от воздействия засухи пострадали 0,1 тыс. гектаров посевов масличных культур и 0,35 тыс. гектаров зерновых культур. Влияние засухи на урожайность будет оцениваться по результатам обследования пострадавших посевных площадей», – уточнили в ведомстве.

Подсолнечник становится альтернативой

На фоне засушливых сезонов постепенно меняется структура посевов. По наблюдениям аграриев, несмотря на более затратный посевной период, масличные культуры лучше переносят недостаток влаги и могут быть привлекательнее с экономической точки зрения.

Одним из рынков сбыта казахстанского подсолнечника остается Китай.

В Бескарагайском районе, по оценкам местных аграриев, около 30% посевных площадей приходится на зерновые, остальное – преимущественно на подсолнечник. Для хозяйств, работающих в условиях дефицита влаги, масличные становятся все более привлекательной альтернативой.

При этом простой переход с одной культуры на другую не решает всех проблем. Доходность зависит от рынка сбыта, логистики и внутренних цен. Однако после нынешнего сезона выбор в пользу масличных для части хозяйств становится все более очевидным.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Изменение структуры посевов уже отражается в официальной статистике.

«В рамках поручения Главы государства продолжается работа по диверсификации сельского хозяйства. На сегодняшний день площадь пшеницы сокращена до 211,6 тыс. гектаров, приоритет отдается высокорентабельным культурам. Площадь масличных культур увеличена на 29,3 тыс. гектаров и достигла 368,7 тыс.», – сообщили в Управлении сельского хозяйства области Абай.

Что показывает официальная статистика

По данным Управления сельского хозяйства области Абай, в 2026 году общая площадь посевов и уборки сельскохозяйственных культур составила 790,9 тыс. гектаров.

Из них 275,6 тыс. гектаров приходится на зерновые, 368,7 тыс. – на масличные культуры, 5,5 тыс. – на картофель, еще 5,5 тыс. – на овощи и бахчевые. Кормовые культуры занимают 135,6 тыс. гектаров.

Растениеводством в регионе занимаются 2 512 субъектов хозяйствования. Прогнозируемый валовой сбор зерновых в этом году составляет 281,1 тыс. тонн, масличных – 530,9 тыс. тонн.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Еще один важный вопрос – орошение. В области насчитывается 113,4 тыс. гектаров орошаемых земель, однако фактически используется только 32,9 тыс. гектаров, или около 29%. Основными источниками воды остаются Иртыш, связанные с ним водохранилища и каналы.

До 2030 года площадь земель, на которых применяются водосберегающие технологии, планируется увеличить до 88,2 тыс. гектаров. Сейчас они используются на 30,6 тыс. гектаров: дождевальное орошение охватывает 20,59 тыс. гектаров, капельное – 9,98 тыс.

Предусмотрено также восстановление ирригационной инфраструктуры и субсидирование до 50% инвестиционных затрат на внедрение водосберегающих технологий. Один из крупных заявленных проектов предполагает их внедрение на 45 тыс. гектаров в районах Маканшы и Бескарагай.

Но пока значительная часть растениеводства области по-прежнему зависит от того, сколько воды принесет не оросительный канал, а небо.