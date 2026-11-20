Несмотря на один из самых засушливых сезонов последних лет, казахстанские фермеры собрали 24,5 млн тонн зерна. Это значительно выше среднего многолетнего показателя, передаёт BAQ.KZ.

Об итогах уборочной кампании сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане, который проходит с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

По словам министра, средний многолетний урожай зерна в Казахстане составляет около 18 млн тонн. В этом году аграрии собрали на 6,5 млн тонн больше.

При этом погодные условия были непростыми. В частности, засуха затронула Павлодарскую и Карагандинскую области.

«2026 год стал одним из самых засушливых сезонов последних лет. В ряде регионов, в частности в Павлодарской и Карагандинской областях, наблюдалась засуха. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши фермеры собрали богатый урожай и добились хороших результатов. Это результат государственной поддержки и эффективного применения агротехнологий», — отметил Сапаров.

Хорошим оказалось и качество зерна. По данным министра, 72% мягкой пшеницы, сданной на хранение, относится к высоким классам.

Кроме того, в стране собрали 3,4 млн тонн овощей, 3 млн тонн картофеля и 2,4 млн тонн бахчевых культур.

Отдельный рекорд установили хлопкоробы: урожай хлопка достиг 556 тысяч тонн. По словам министра, это исторический максимум.