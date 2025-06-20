В Туркестанской области ускоренными темпами реализуются проекты по строительству водохранилищ, направленные на решение проблемы дефицита поливной воды в условиях усиливающейся засухи, передаёт BAQ.KZ.

Работы ведутся в рамках поручения Главы государства по укреплению водной безопасности южных регионов.

Ключевыми объектами стали водохранилища "Бәйдібек ата" и "Боралдай", строительство которых уже началось. После ввода их в эксплуатацию в водохранилище "Бөген" дополнительно поступит около 113 млн м³ поливной воды, что существенно повысит обеспеченность орошаемых земель.

Дополнительно запускаются водные объекты в районах Ордасасы и Сауран. По расчётам специалистов, это позволит подавать до 194 м³ воды в сутки, закрывая потребности фермеров в разгар вегетационного сезона.

"В этом году в области сельскохозяйственные культуры размещены на площади 890 тыс. гектаров, что на 17 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Из них площадь орошаемых земель составляет 552 тыс. гектаров. Вегетационный сезон проходит в штатном режиме, поливная вода выделяется по заявкам фермеров", — сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Власти подчёркивают: новые водохранилища не только помогут преодолеть текущий дефицит воды, но и заложат основу для устойчивого аграрного роста региона на фоне изменения климата. Строительство стратегических объектов находится на постоянном контроле областного руководства.