Засуха почти остановила судоходство на Рейне в Германии

Продолжительная засуха привела к резкому снижению уровня воды в Рейне и серьезно осложнила судоходство на одной из главных водных артерий Европы.

Как передает немецкий телеканал N-TV, на участке реки в районе Кауба утром уровень воды составлял всего 8 сантиметров, а ночью опускался до 6 сантиметров. При этом для прохождения барж необходимо не менее 40 сантиметров воды.

Некоторые баржи оказались заблокированы южнее Кауба, другим пришлось разворачиваться и искать альтернативные маршруты и заказы.

На более глубоких северных участках Рейна судоходство пока продолжается. Однако перевозчики значительно сокращают загрузку судов — примерно до 20% от стандартной грузоподъемности, чтобы снизить риск посадки на мель.

Ситуация уже создала серьезные проблемы для логистики. Часть грузовых перевозок перенаправляется на железнодорожный и автомобильный транспорт.

По данным телеканала, причиной рекордно низкого уровня воды стали несколько недель засушливой погоды. Ранее представители немецкого речного судоходства предупреждали, что при дальнейшем падении уровня воды сквозное судоходство по всему Рейну может стать невозможным.