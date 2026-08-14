Засуха в Европе ставит под угрозу урожай следующего года
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Сильная жара и пересохшая почва в Европе уже ударили по нынешнему урожаю. Если дожди не придут вовремя, под угрозой окажется посев рапса, пшеницы, ячменя и ржи, которые должны дать урожай в 2027 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Проблема особенно заметна в регионах, где осенний сев начинается уже через несколько недель. В Йоркшире фермер Джеймс Миллс выращивает пшеницу, ячмень, овес и бобовые. Озимую пшеницу здесь обычно начинают сеять с середины сентября, но земля сейчас настолько сухая, что аграриям нужен серьезный дождь, прежде чем техника выйдет в поле.
В первую очередь рискует рапс. Его сеют в августе и сентябре. Во Франции фермеры уже ждут осадков и опасаются, что после середины сентября окно для нормального сева начнет закрываться.
Мы уже ждем значительных дождей для посева рапса, который обычно проходит в конце августа или начале сентября, - рассказал фермер Бенуа Мерло, работающий к северу от Лиона.
Для рапса осенний старт особенно чувствителен. Растению нужно успеть набрать достаточно массы до зимы, чтобы затем быстро пойти в рост весной.
Дефицит дождей уже измеряется десятилетними минимумами
Схожая ситуация складывается сразу в нескольких крупных сельскохозяйственных регионах Европы.
В Баварии количество осадков с 1 апреля оказалось самым низким с 2015 года. В испанской Кастилии и Леоне, одном из главных зерновых регионов страны, дождей выпало примерно на две трети меньше долгосрочной нормы.
В Испании предупреждают, что при сохранении нынешнего состояния почвы подготовка земель и развитие посевов могут задержаться, а расходы фермеров вырастут.
Европа входит в осенний сезон уже после серии тепловых волн. На этой неделе северо-запад континента пережил пятую волну жары.
Дожди в прогнозах есть, но аграриям нужны не короткие ливни, а продолжительные осадки, способные восстановить влагу в почве. Один из британских фермеров рассказал Bloomberg, что 2,75 миллиметра дождя, выпавшие утром, исчезли уже к полудню.
Давление идет не только со стороны погоды
Засуха совпала с другими рисками для продовольственного рынка.
Россия и Украина нарастили удары по зерновой инфраструктуре и судам в Черном море, что вновь поставило под вопрос стабильность поставок из одного из крупнейших зерновых регионов.
Почти закрытый Ормузский пролив создает риски для стоимости удобрений и дизельного топлива. Дополнительную неопределенность несет сильный Эль Ниньо.
На этом фоне за последние два месяца фьючерсы на пшеницу в Париже выросли на 19%, в Чикаго на 12%. Кукуруза на обеих площадках тоже заметно подорожала.
Положение осложняется еще и тем, что площади под зерновыми в Европе постепенно сокращаются уже около 25 лет.
Долгосрочные прогнозы пока не дают фермерам большого повода для спокойствия. По оценкам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и MetDesk, жаркая и сухая погода может сохраняться до октября. Более влажный период ожидается только в ноябре.
Для части хозяйств это может оказаться слишком поздно.
Метеорологи допускают, что массовый сев все же состоится, но предупреждают, что низкая влажность почвы способна осложнить прорастание рапса и озимой пшеницы и затормозить их развитие в первые недели.
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