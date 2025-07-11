С начала года продукты питания в Казахстане подскочили в цене на 7,5 %, свидетельствуют свежие данные Бюро национальной статистики. Причём дорожают даже социально-значимые товары - те, без которых не обходится ни одна семья. Почему инфляция набирает обороты, кто и что влияет на рост цен, и как это отразится на кошельке каждого - выясняла корреспондент BAQ.KZ.

Обычный поход в супермаркет всё чаще становится ударом по семейному бюджету. Даже за скромную продуктовую корзину приходится выкладывать крупную сумму. В Казахстане стремительно растут цены на самые базовые и жизненно необходимые продукты - овощи, мясо, молочные изделия и сахар.

По данным Бюро национальной статистики, с начала года морковь взлетела в цене на 76,4 %, лук - на 72,1 %, картофель - на 48 %, капуста - на 15,2 %. Подорожала и говядина - на 14,8 %, мясо кур - на 3,2 %. Молочные продукты также не остались в стороне: ощутимо выросли цены на сливочное масло, кефир, творог и молоко.

Прежде всего, рост связан с окончанием осеннего урожая. На прилавки поступили свежие овощи, в том числе и привозные. Впрочем, как признают в министерстве торговли Казахстана, свою роль сыграл накопительный эффект от увеличения затрат фермеров на хранение продукции в межсезонье. Расходы выросли из-за повышения тарифов на электроэнергию, ГСМ, логистику и зарплаты работников крестьянских хозяйств. В профильном министерстве говорят и о высоком экспортном спросе со стороны Узбекистана и России.

По этим же причинам подскочили цены на мясо. Фермеры закупают корма и ветеринарные препараты. Кроме того, оплачивают коммунальные услуги, которые повышаются практически ежеквартально. Нельзя исключить и внешний фактор. С начала этого года объем экспорта говядины увеличился в 2,5 раза. При этом в странах-импортерах цена на 50-100 % выше, чем на внутреннем рынке, говорят в Минторговли.

"Рост цен на говядину во многом обусловлен тем, что на протяжении последних трех лет цены на мясо оставались стабильными, не покрывая рост издержек фермеров. Это снизило заинтересованность в расширении производства", - прокомментировали в МТИ РК.

Подорожание мяса кур в профильном министерстве объясняют изменением потребительской привычки казахстанцев. Так как говядина уже не всем по карману, многие ищут альтернативу. К слову, в первом квартале потребление курятины в стране увеличилось на 6 %.

Сахар в Казахстане, по информации БНС, с начала года подорожал на 10,6 %. По этому продукту республика остается одной из самых импортозависимой. Основную часть белого песка завозят из России и Беларуси.

В целом на рынке преобладает высокая доля импорта. Из других стран поставляют мясо кур, сыры, молочные продукты, подсолнечное масло, лекарства, автомобили, бытовую технику и электронику.

"В настоящее время причиной роста цен на сахар является рост валютного курса рубля по отношению к тенге, который с начала года подорожал на 25%. Тем самым, сахар из РФ в пересчете на национальную валюту импортируется дороже, что повышает цены на розничную стоимость российского сахара по всей цепочке товарооборота. К тому же, учитывая изменения в розничной стоимости сахара на внутреннем рынке, также фиксируется рост цен со стороны отечественных производителей", - пояснили в Минторговли.

Рост валютного курса приводит к повышению стоимости и других продуктов. Так как в стране высокая доля импорта, многие товары и услуги номинируются в долларах или евро, поясняет финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

"Внутри страны мы зарабатываем в тенге, а покупаем в долларах и евро. Если курс валют растет, а он беспрерывно растет последние 10-15 лет, вы и получаете удельные издержки. Какой-то товар, который за рубежом стоит 100 долларов, может не сильно подорожать, но только на курсовой разнице его стоимость за последний год может повыситься на 20%. Просто потому что курс с 440 упал до 530. А бизнес зарабатывает в тенге и это ему надо индексировать, он будет пытаться зарабатывать", - говорит экономист.

Согласно исследованию аналитиков Energyprom, в среднем одна казахстанская семья тратит на продукты чуть больше 150 тысяч тенге в месяц. Это почти половина потребительских расходов.

Инфляционный процесс в стране связан с несколькими факторами, объясняет Арман Бейсембаев. В первую очередь, ускорение спровоцировало повышение коммунальных тарифов. Индексировать их начали несколько лет назад. И это не предел, долгое время цены сдерживали, что привело к недофинансированию и даже коммунальному коллапсу, который случился в республике два года назад. Теперь тарифы растут практически ежеквартально.

"Это то, что ложится в себестоимость любого товара, продуктов питания и услуг. Ведь бизнес не существует в вакууме. Предприниматель платит аренду, в стоимость которой входят тарифы ЖКХ. Ни один бизнес не существует без электроэнергии. Если выросли цены на электроэнергию, то вырастет себестоимость продукции или услуг. То же самое с водой и канализацией", - отмечает спикер.

Повышается стоимость и ГСМ, что приводит к удорожанию логистики. Эти расходы предприниматели также перекладывают на покупателей.

"Любой товар, прежде чем попадет в супермаркет или магазин у дома, от производителя до полки проходит 5-6 логистических точек. Это все перевозка. Хранение, складирование в помещении – это расходы на отопление или охлаждение, в зависимости от товара. Вот вы и получаете огромный комок инфляции. Это помимо того, что есть чисто финансовая составляющая", - поясняет эксперт.

По словам финансового аналитика, в стране стремительно растет потребительское кредитование. Из-за чего увеличивается денежная масса в экономике. Другими словами, поступает много денег, но мало собственных товаров.

"Когда в экономике денег становится больше, чем товара, растет цена буквально на все. Накладывается достаточно безграмотная экономическая политика и недисциплинированные траты из бюджета. Почему они растут? Властям любой ценой нужно показать экономический рост. И неважно, что его никто не ощущает и он не отражается на нашем благосостоянии", - недоумевает Арман Бейсембаев.

При отсутствии экономического роста, падении курса национальной валюты, импортной зависимости и растущем потребительском кредитовании сохраняется высокий спрос на потребительские товары, продолжает эксперт.

"Потребительские товары импортные, что само по себе провоцирует отток капитала из страны. Это приводит к росту госдолга и дефицита бюджета. Вы закручиваетесь в спираль, когда вы, с одной стороны, имеете потребителя, который вроде не сильно доволен своей жизнью, но ему дают кредиты, либо напрямую субсидируют его из бюджета или из Нацфонда. То есть дают определённое социальное финансирование через соцпакеты, и он все эти деньги тратит на продукты питания", - объясняет экономист.

Казахстанцы берут кредиты и покупают импортные товары. Высокий спрос стимулирует бизнес завозить еще больше изделий из-за рубежа. Происходит вымывание валютной выручки и тенге слабеет. По словам Бейсембаева, это приводит к дальнейшему росту цен. Поэтому инфляция будет ускоряться.

"Экономику надо оздоровлять, а не сажать на бюджетную иглу и считать, что все нормально. Пока нам удается балансировать и есть ощущение, что в экономике в общем не все так плохо. Но это мина замедленного действия. Если так продолжать, то мы получим хронически высокую инфляцию. Я не вижу признания ошибок и шагов по оздоровлению. Лучше сейчас провести экономику через кризис, который будет способствовать очищению и снижению инфляции", - уверен аналитик.

Для обеспечения продовольственной безопасности, ежегодно осенью в стране формируют стабфонды. Для этого через социально-предпринимательские корпорации у фермеров выкупают урожай, который позже реализуют населению. Это позволяет избежать скачков цен в межсезонье. По информации министерства сельского хозяйства, в прошлом году в республике запасли почти 157 тысяч тонн продукции. Однако несмотря на это, избежать подорожания весной не удалось. К примеру, цена картофеля на прилавках превышала 500 тенге. Тогда вину за это возложили на акиматы, якобы они несвоевременно и недостаточными темпами реализовывали овощи со складов. При этом продукция буквально гнила на складах. Однако за провал продовольственной политики никого так и не наказали. Это подорвало доверие к такому механизму стабилизации цен. При этом ежегодно на пополнение стабфондов и финансирование СПК выделяют миллиарды. Стоит напомнить, что работу этих структур неоднократно критиковали депутаты. Мажилисвумен Дания Еспаева даже предлагала ликвидировать их за неэффективность. В конце года парламентарии планирует изучить работу социально-предпринимательских корпораций и их траты.

"Они уже почувствовали, что их контролируют. (…) По эффективности использования выделяемых средств надо посмотреть отчет по итогам года. После проверки использования денег, возможно, вновь встанет вопрос ликвидации СПК", - прокомментировала Дания Еспаева.

Цены на социально-значимые продовольственные товары в Казахстане регулируются. Перечень включает 19 наименований. Это мука пшеничная первого сорта, хлеб, макароны, рис шлифованный, гречка, масло подсолнечное, масло сливочное, говядина, мясо кур, молоко пастеризованное 2,5%, кефир, творог, картофель, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар, яйцо первой категории и соль.

Министерство торговли следит за тем, чтобы при продаже СЗПТ, продавцы не превышали торговую надбавку. Она не должна быть выше 15%.

"Ценообразование себестоимости продукции осуществляется субъектами бизнеса самостоятельно и не подпадает под регулирование министерства. В рамках своей компетенции министерство реализует ряд контрольных мер по стабилизации цен на СЗПТ в цепочке товарооборота. Региональными комиссиями по расследованию посреднических схем цепочек ценообразования продолжается работа по выявлению непродуктивных посредников", - сообщили в профильном ведомстве.

К слову, по информации МТИ, с начала года вынесено 1739 административных постановлений за превышение торговой надбавки. Представители комиссий по расследованию посреднических схем выявили больше 5,5 тысяч цепочек.

Депутат мажилиса Азат Перушев противник какого-либо регулирования цен со стороны государства. Он считает, что оно не должно мешать рынку развиваться.

"Если будет выгодно, например, нашим фермерам, выращивать и продавать мясо по рыночной цене, продавать овощи и фрукты по рыночной цене, это скажется не только на уровне цен, но и доходах тех людей, кто там работает, это скажется на доходах населения. Сдерживание цен – это не самое правильное решение, гораздо важнее создать нормальную рыночную экономику. Мы сейчас одной ногой в рыночной экономике, другой - пытаемся жить в социализме, но так не получится. На двух стульях невозможно усидеть, что мы сейчас и наблюдаем. Нужно поэтому двигаться по рыночному пути. Правительство не должно мешать бизнесу развиваться. (…) Получается очень часто, через субсидии они помогают тем, кто не умеет работать за счет тех, кто умеет. В итоге у сильных забирают за счет повышения налогов, а слабых поддерживают, хотя они должны были уйти с рынка", - считает депутат Азат Перуашев.

В профильном ведомстве, тем временем, заверяют, что совместно с Минсельхозом пытаются насытить внутренний рынок мясом и овощами. А еще делают все возможное, чтобы остановить подорожание. К примеру, для сдерживания цен на говядину, в стране ввели временное ограничение на вывоз живого скота. При этом проводят сельхозярмарки, усилили контроль на границе и прорабатывают новые меры господдержки.

"Что касается овощей, в межсезонье приняты меры по ограничению экспорта и льготному импорту, организованы поставки овощей из Пакистана, Китая и Узбекистана. Также для поступления на внутренний рынок ранних овощей организован зеленый коридор для импорта плодоовощной группы товаров до осени. Актуализированы профили риска на границе, исключен досмотр предусматривающий проведение физического контроля при таможенном декларировании овощей, что обеспечит своевременное и беспрепятственное поступление овощей на внутренний рынок. Дополнительно совместно с министерством сельского хозяйства, Агентством по защите и развитию конкуренции, а также с профильными ассоциациями производителей СЗПТ планируем заключить меморандум о сотрудничестве по стабилизации цен на СЗПТ до конца текущего года", - проинформировали в министерстве торговли и интеграции.

Между тем, инфляция в Казахстане составила 11,8 %. Основным фактором ее роста стали и платные услуги. Поэтому в республике решили скорректировать темпы увеличения тарифов на комуслуги. До конца года новых повышений не будет, сообщили в комитете по регулированию естественных монополий, что должно помочь снизить финансовую нагрузку на казахстанцев.

Очевидно, что это лишь временная мера. Инфляция будет расти, говорят эксперты, если не поддерживать и не наращивать внутреннее производство. Необходимо перестать гнаться за искусственными показателями роста и сокращать бездумные траты. Вместо этого власти должны признать системные ошибки и заняться оздоровлением экономики. Пока же за просчеты казахстанцы вынуждены расплачиваться из собственного кармана.