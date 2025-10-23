В регионе Жетысу завершено строительство нового магистрального газопровода "Талдыкорган–Ушарал". Проект реализуется по поручению Главы государства в рамках развития газовой инфраструктуры страны, передает BAQ.KZ.

Полностью построены шесть автоматических газораспределительных станций — "Капал", "Жансугуров", "Сарканд", "Койлык", "Кабанбай" и "Ушарал". Новый газопровод станет основой для газификации 84 населённых пунктов региона с населением более 134 тысяч человек.

Сейчас ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей. Эту работу будет проводить акимат области Жетысу.

Масштабный проект позволит существенно повысить уровень газификации региона, обеспечив жителей надёжным и экологичным источником энергии.

Кроме того, продолжается строительство второй нитки стратегического газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" совместно с катарскими партнёрами.

В целом, в текущем году по стране планируется завершить реализацию 81 проекта, благодаря чему около 300 тысяч жителей 94 населённых пунктов получат доступ к природному газу. По итогам года уровень газификации Казахстана достигнет 63,8%.