Завершено строительство магистрального газопровода "Талдыкорган–Ушарал"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В регионе Жетысу завершено строительство нового магистрального газопровода "Талдыкорган–Ушарал". Проект реализуется по поручению Главы государства в рамках развития газовой инфраструктуры страны, передает BAQ.KZ.
Полностью построены шесть автоматических газораспределительных станций — "Капал", "Жансугуров", "Сарканд", "Койлык", "Кабанбай" и "Ушарал". Новый газопровод станет основой для газификации 84 населённых пунктов региона с населением более 134 тысяч человек.
Сейчас ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей. Эту работу будет проводить акимат области Жетысу.
Масштабный проект позволит существенно повысить уровень газификации региона, обеспечив жителей надёжным и экологичным источником энергии.
Кроме того, продолжается строительство второй нитки стратегического газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" совместно с катарскими партнёрами.
В целом, в текущем году по стране планируется завершить реализацию 81 проекта, благодаря чему около 300 тысяч жителей 94 населённых пунктов получат доступ к природному газу. По итогам года уровень газификации Казахстана достигнет 63,8%.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"