Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов магистратуры завершила работу на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ. По данным министерства науки и высшего образования РК, в этом году интерес к магистратуре значительно вырос — на участие в конкурсе подано более 20 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Самыми востребованными направлениями стали педагогические науки, IT-специальности и инженерные отрасли. Все заявки рассматривались по правилам конкурсного отбора, в работе комиссии участвовали представители министерств, профсоюзов, бизнес-сообщества и общественных организаций.

Результаты распределения грантов опубликуют 23 августа на официальных страницах Министерства науки и высшего образования, министра и Национального центра тестирования.