Завершилась работа комиссии по распределению грантов магистратуры
Конкурс стал рекордным.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов магистратуры завершила работу на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ. По данным министерства науки и высшего образования РК, в этом году интерес к магистратуре значительно вырос — на участие в конкурсе подано более 20 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.
Самыми востребованными направлениями стали педагогические науки, IT-специальности и инженерные отрасли. Все заявки рассматривались по правилам конкурсного отбора, в работе комиссии участвовали представители министерств, профсоюзов, бизнес-сообщества и общественных организаций.
Результаты распределения грантов опубликуют 23 августа на официальных страницах Министерства науки и высшего образования, министра и Национального центра тестирования.
Самое читаемое
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры в Алматы