Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан успешно завершился, передаёт BAQ.KZ.

В аэропорту "Ташкент-Хумо" Главу государства провожал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления экономических, культурных и гуманитарных связей между странами.