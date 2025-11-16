Завершился государственный визит Президента Токаева в Узбекистан
Сегодня, 17:32
Фото: Akorda.kz
Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан успешно завершился, передаёт BAQ.KZ.
В аэропорту "Ташкент-Хумо" Главу государства провожал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления экономических, культурных и гуманитарных связей между странами.
