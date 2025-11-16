  • 16 Ноября, 18:02

Завершился государственный визит Президента Токаева в Узбекистан

Фото: Akorda.kz

Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан успешно завершился, передаёт BAQ.KZ.

В аэропорту "Ташкент-Хумо" Главу государства провожал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления экономических, культурных и гуманитарных связей между странами.

