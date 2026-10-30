Завод-гигант в Атырау строят, но хватит ли ему энергии и воды?

В Атырауской области строительство крупного полиэтиленового завода «Силлено» выполнено на 40,9%. Предприятие сможет выпускать до 1,25 млн тонн продукции ежегодно и создаст более тысячи постоянных рабочих мест. Но прежде предстоит решить вопрос с обеспечением производства электроэнергией и водой.

О возможных рисках заговорили во время рабочей поездки акима Атырауской области Болата Акчулакова на строительную площадку.

Глава региона потребовал представить расчеты максимальной потребности завода в электроэнергии и техническую документацию на энергетическое оборудование. По его словам, нехватка собственных ресурсов может привести к серьезным проблемам.

«Если собственных ресурсов окажется недостаточно, это может создать серьёзные проблемы. Импорт электроэнергии обходится дорого, поэтому важно заранее понимать, откуда мы будем получать необходимые объёмы. Аналогичный подход должен быть и к вопросу водоснабжения», – подчеркнул Болат Акчулаков.

Вопрос энергоснабжения крупных производств поднимался и в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября. Глава государства указал на дефицит электроэнергии и необходимость строительства новых генерирующих мощностей. Отдельное внимание он уделил рациональному расходованию водных ресурсов.

Между тем строительство «Силлено» продолжается. Работы ведутся на установках пиролиза и полимеризации, возводятся производственные здания и инженерные сети.

Одним из наиболее сложных этапов стала установка колонны фракционирования этилена высотой 101,8 метра. Сейчас специалисты монтируют печи и криогенные резервуары.

На площадке задействованы более 5 тысяч работников и свыше 500 единиц специальной техники. На пике строительства численность персонала планируют увеличить примерно до 15 тысяч человек.

После запуска предприятия появится более тысячи постоянных рабочих мест. Для будущего производства уже готовят специалистов из числа выпускников вузов и колледжей, включая молодежь Атырауской области.

Аким поручил проверить соответствие инженерной инфраструктуры установленным требованиям. Отдельно рассмотрели строительство капитального здания полицейского поста на территории проекта.