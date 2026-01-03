В рамках поручения Главы государства по развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и повышения добавленной стоимости отечественного сырья в регионах реализуются десятки инвестпроектов, передаёт BAQ.KZ.

Так, в Тюлькубасском районе Туркестанской области начал работу завод по глубокой переработке яблок и других фруктов. Предприятие ориентировано на выпуск 100-процентного натурального сока без добавок, фруктового пюре, яблочного порошка, а также продукции для детского питания.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Түлкібас жеміс-жидектері" соответствует современным стандартам производства и оснащён новейшим автоматизированным оборудованием из Китая. Производственная мощность завода составляет до 5 тысяч тонн яблок в год.

На сегодняшний день на предприятии перерабатывается до 30 тонн яблок в сутки, а готовая продукция под брендом Ayim уже реализуется в торговых сетях.

Предприятие полностью обеспечено собственным сырьём. Часть урожая с яблоневых садов площадью 300 га направляется на переработку, остальная часть хранится в фруктохранилище кооператива вместимостью 2 тысячи тонн и реализуется в зимний период. В перспективе завод также планирует принимать и перерабатывать некондиционные яблоки от местных садоводов, что станет дополнительной поддержкой для фермеров района.