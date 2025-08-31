Завод по глубокой переработке овощей и фруктов построят близ Алматы
В рамках проекта заключён контракт с одной из крупнейших турецких компаний.
В Алматинской области стартовала реализация нового инвестиционного проекта по строительству современного завода по глубокой переработке овощей и фруктов, передаёт BAQ.KZ.
Инициатором проекта выступает казахстанская компания ТОО "Qazaq Global Food JV".
В рамках проекта заключён Off-take контракт с одной из крупнейших турецких компаний в сфере переработки фруктов и овощей — Göknur Gıda. Партнёр выступит стратегическим оператором по экспорту концентрата яблочного сока и другой продукции предприятия. Соглашение обеспечивает долгосрочный гарантированный сбыт и открывает широкие перспективы для выхода казахстанской продукции на зарубежные рынки.
Развитие перерабатывающих мощностей имеет и системный эффект: новый завод будет способствовать формированию конкурентного рынка, укреплению продовольственной безопасности и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны.
Общая стоимость проекта составляет 9,5 млрд тенге.
