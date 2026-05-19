Лондон, Париж, Рим и Вена: какие рейсы из Астаны поручил открыть Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с Air Astana до конца 2026 года открыть прямое авиасообщение из Астаны в Токио и Нью-Йорк. В 2027 году планируется запуск рейсов из столицы Казахстана в европейские города, включая Лондон, Париж, Рим и Вену, передает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании Правительства Олжас Бектенов напомнил, что Глава государства поставил стратегическую задачу - Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом в регионе.

По словам премьер-министра, для достижения этой цели в стране проводится масштабная работа по модернизации аэропортовой инфраструктуры, созданию условий для отечественных и международных авиакомпаний, расширению парка воздушных судов и географии перевозок.

"Глава государства поставил перед нами стратегическую задачу – Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом в регионе. Для достижения данной цели проводится масштабная работа по модернизации действующей аэропортовой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для отечественных и международных авиакомпаний", - сказал Олжас Бектенов.

Токио и Нью-Йорк - до конца года

"Требуется ускорить открытие новых международных направлений, в частности, в страны Европейского союза и США, причем по конкурентным ценам за билеты. Особое внимание следует уделить зарубежным авиамаршрутам из Астаны", - отметил премьер-министр.

В этой связи он дал конкретное поручение Министерству транспорта и Air Astana.

"Поручаю Министерству транспорта совместно с компанией Air Astana до конца текущего года открыть прямое авиасообщение из нашей столицы в Токио и Нью-Йорк, а в 2027 году – из Астаны в европейские столицы: Лондон, Париж, Рим, Вену и другие города", - заявил Олжас Бектенов.

По словам главы Правительства, это важно для привлечения инвесторов и туристов.

В Казахстан поставят первый грузовой борт

"Глава государства поручил создать отечественную грузовую авиакомпанию. Этот проект уже реализуется. В октябре текущего года первый грузовой борт должен быть поставлен в Казахстан. Министерству транспорта держать данный вопрос на особом контроле", - поручил Бектенов.

Он также отметил, что Казахстан сделал более привлекательной цену на авиатопливо, чтобы привлечь иностранные авиакомпании и увеличить количество транзитных грузовых рейсов.

Мастер-план авиации до 2050 года

"Министерству транспорта до конца текущего года принять меры по утверждению Мастер-плана развития гражданской авиации до 2050 года. Обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по развитию малой и региональной авиации, беспилотного авиатранспорта, внедрению передовых технологий по использованию и хранению нового альтернативного топлива", - сказал премьер-министр.

Казахстан должен быть готов к аэротакси

Премьер-министр также обратил внимание на развитие городской воздушной мобильности. По его словам, мировые регуляторы, включая EASA в Европе и FAA в США, уже разработали правила сертификации коммерческих аппаратов аэротакси.

"Мы также должны быть готовы для запуска аэротакси, дронов и других новых видов летательных аппаратов. Министерству транспорта до конца июня текущего года обеспечить принятие необходимых законодательных поправок по вопросам городской воздушной мобильности", - поручил Олжас Бектенов.

Какие аэропорты должны запустить в этом году

"Акиматам Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Павлодарской областей в строго установленные сроки в текущем году ввести в эксплуатацию аэропорты в Катон-Карагае, Зайсан, Кендерли и Аркалык, а также завершить модернизацию аэропорта в Павлодаре", - сказал Бектенов.

В целом, по словам главы Правительства, Министерству транспорта совместно с авиакомпаниями и службами аэропортов необходимо постоянно работать над качеством, комфортом и оперативностью обслуживания растущего пассажиропотока.

