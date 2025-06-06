В Атырауской области началась реализация одного из ключевых энергетических проектов страны - строительства завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с месторождения Кашаган, передает BAQ.KZ. Новый объект призван стабилизировать поставки на внутренний рынок и снизить дефицит газомоторного топлива, который в последние годы становится всё более актуальным.

Проект реализуется в рамках соглашений между Министерством энергетики РК и подрядными компаниями Северо-Каспийского проекта. В 2024 году был подписан договор купли-продажи СНГ между АО "QazaqGaz" и ТОО "НортКаспиан Оперейтинг Компани", а также утверждена соответствующая Дорожная карта.

В настоящее время на площадке ведутся работы нулевого цикла: закладываются фундаменты под основное оборудование, строятся производственные здания и вспомогательная инфраструктура. Сдать в эксплуатацию и принять первую партию газа на переработку планируется уже в декабре 2025 года.

Ожидается, что запуск завода даст значительный импульс развитию газоперерабатывающей отрасли, обеспечит дополнительные объёмы для внутреннего рынка и укрепит энергетическую безопасность страны. По словам экспертов, проект имеет не только промышленное, но и стратегическое значение, учитывая растущий спрос на экологически чистое топливо и необходимость диверсификации источников поставок.

Помимо решения текущих задач, завод может стать платформой для дальнейших инвестиций в переработку и логистику газа в западном регионе Казахстана.