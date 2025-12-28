Завод по производству армирующей сетки открылся в Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с реализацией нового проекта.
Сегодня, 19:11
55Фото: Акимат города Алматы
На территории Индустриальной зоны Алматы в эксплуатацию введен завод по производству армирующей сетки, кварцевого агломерата и профилированных труб, передпёт BAQ.KZ.
Произведен технический запуск оборудования. Предприятие ориентировано на развитие промышленного производства и выпуск конкурентоспособной продукции.
Сегодня на территории Индустриальной зоны Алматы реализуется более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности.
Такие инициативы способствуют созданию рабочих мест и укреплению экономического и промышленного потенциала города.
