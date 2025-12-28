  • 28 Декабря, 19:30

Завод по производству армирующей сетки открылся в Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с реализацией нового проекта.

Сегодня, 19:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
55
Фото: Акимат города Алматы

На территории Индустриальной зоны Алматы в эксплуатацию введен завод по производству армирующей сетки, кварцевого агломерата и профилированных труб, передпёт BAQ.KZ.

Произведен технический запуск оборудования. Предприятие ориентировано на развитие промышленного производства и выпуск конкурентоспособной продукции.

Сегодня на территории Индустриальной зоны Алматы реализуется более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности.

Такие инициативы способствуют созданию рабочих мест и укреплению экономического и промышленного потенциала города.

Самое читаемое

Наверх