На территории Индустриальной зоны Алматы в эксплуатацию введен завод по производству армирующей сетки, кварцевого агломерата и профилированных труб, передпёт BAQ.KZ.

Произведен технический запуск оборудования. Предприятие ориентировано на развитие промышленного производства и выпуск конкурентоспособной продукции.

Сегодня на территории Индустриальной зоны Алматы реализуется более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности.

Такие инициативы способствуют созданию рабочих мест и укреплению экономического и промышленного потенциала города.