Завод по производству БАДов от мирового лидера построят в Казахстане
Президент поддержал завод Orzax Group в Туркестанской области.
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Президент Казахстана провёл рабочую встречу с председателем совета директоров Orzax Group Селманом Алимоглу, передает BAQ.KZ.
Компания Orzax Group — одна из ведущих мировых производителей биологически активных добавок (БАД), выпускает около 150 наименований продуктов, которые экспортируются в 60 стран.
На встрече обсуждались совместные проекты и долгосрочное сотрудничество. Токаев выразил всестороннюю поддержку решению компании реализовать в Туркестанской области завод по производству биологически активных добавок. Как отметил Президент, это не только диверсифицирует отечественную фармацевтическую отрасль, но и усилит экспортный потенциал Казахстана.
Селман Алимоглу поделился планами: инвестиции составят 40 млн долларов, а на новом предприятии будут трудиться около 500 человек. Помимо расширения производственной базы, компания намерена развивать научно‑исследовательские направления и инновационные технологии.
Orzax Group уже располагает серьёзной репутацией на международной арене. На фоне открытия нового завода Казахстан может стать региональным центром производства и экспорта высококачественных биодобавок.
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