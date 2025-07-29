Президент Казахстана провёл рабочую встречу с председателем совета директоров Orzax Group Селманом Алимоглу, передает BAQ.KZ.

Компания Orzax Group — одна из ведущих мировых производителей биологически активных добавок (БАД), выпускает около 150 наименований продуктов, которые экспортируются в 60 стран.

На встрече обсуждались совместные проекты и долгосрочное сотрудничество. Токаев выразил всестороннюю поддержку решению компании реализовать в Туркестанской области завод по производству биологически активных добавок. Как отметил Президент, это не только диверсифицирует отечественную фармацевтическую отрасль, но и усилит экспортный потенциал Казахстана.

Селман Алимоглу поделился планами: инвестиции составят 40 млн долларов, а на новом предприятии будут трудиться около 500 человек. Помимо расширения производственной базы, компания намерена развивать научно‑исследовательские направления и инновационные технологии.

Orzax Group уже располагает серьёзной репутацией на международной арене. На фоне открытия нового завода Казахстан может стать региональным центром производства и экспорта высококачественных биодобавок.