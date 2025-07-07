Одним из проектов, реализуемых в текущем году на базе Индустриальной зоны в Актобе, является завод по производству картона и бумаги. Объем инвестиций составляет 10,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Годовая мощность продукции, производимой ТОО "Capital Plast KZ" - 42 000 тонн плоского картона. В следующем году предприятие, которое планирует выйти на полную мощность, будет экспортировать продукцию.

По информации акимата области, предприятие планирует открыть пункты приема у населения макулатуры в Актобе, а также в Актау, Атырау, Уральске, Костанае. При полной реализации проекта будет обеспечена постоянная занятость порядка 170 человек.