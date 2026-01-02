Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Объем инвестиций составит свыше 88 млрд тенге.
В рамках реализации поручений Президента РК по развитию обрабатывающей промышленности в Алматинской области будет построен завод по производству готовых кормов для домашних животных. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BAQ.KZ.
В частности, министерством сельского хозяйства заключено соглашение с ТОО "Mars Petcare Kazakhstan", которое предусматривает строительство предприятия в городе Конаев. Общий объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге. Проектная мощность – 100 тыс. тонн продукции в год.
Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируются до 31 декабря 2030 года. Начало эксплуатации – с 1 января 2031 года. На заводе будет создано 200 рабочих мест с долей граждан РК не менее 85%. Также планируются мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров.
Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие перерабатывающей промышленности Казахстана, позволит расширить линейку выпускаемой отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать устойчивую производственную базу в регионе.
