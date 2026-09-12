Завод по производству полимерной пленки построят в Костанайской области

В ходе рабочей поездки в Лисаковск аким Костанайской области Кумар Аксакалов ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в городе, а также встретился с участниками республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

Глава государства поставил задачи по приданию нового импульса развитию обрабатывающей промышленности.

В этом направлении в поселке Октябрьский города Лисаковска реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству полимерной пленки. Будет создано 20 новых рабочих мест. Благодаря привлечению инвестиций получают новое развитие ранее пустовавшие коммунальные объекты.

Также в городе проводится модернизация металлургического завода. На предприятии планируется производство титанового шлака, рутилового и цирконового концентратов.

В соответствии с поручением Президента страны увеличить в течение трех лет долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70% в Лисаковске ведется строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки 350 тысяч тонн сырья в год. Объем инвестиций составляет 39,1 млрд тенге. Будет создано 200 рабочих мест.

Кроме того, аким области посетил предприятие по производству минерального порошка, которое уже введено в эксплуатацию. Ранее дорожные организации региона были вынуждены завозить минеральный порошок — важный компонент асфальтобетонной смеси — из других регионов страны.

В рамках реализации программы «Таза Қазақстан» в этом году в Лисаковске высажено 1700 деревьев, вывезено более 300 тонн мусора. В ходе экологической акции с участием волонтеров очищено 76 тысяч квадратных метров прибрежной территории.

Работы по благоустройству, развитию инфраструктуры, улучшению архитектурного облика, освещению, ремонту и укладке дорог выполняются на соответствующем уровне. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству прибрежной территории.

Глава региона встретился с жителями города, представил показатели социально-экономического развития области и ответил на вопросы населения.