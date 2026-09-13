Завод полипропиленовой упаковки расширяет производство в Актюбинской области
Местный предприниматель приобрел здание бывшего завода АЗНТ, которое более 10 лет пустовало. Сейчас здесь ведутся работы по увеличению объемов производства полипропиленовой упаковки.
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ТОО «FIBC Kazakhstan» запущено в 2019 году в индустриальной зоне. Предприятие производит крупнотоннажную полипропиленовую упаковку, упаковку для железнодорожных вагонов, биг-бэги, тенты, стропы и полипропиленовую ленту. Кроме того, здесь одним из первых в Казахстане запущено производство мультифиламентной нити по технологии SML.
В целях увеличения объемов производства и обеспечения растущего спроса предприниматель приобрел здание бывшего завода АЗНТ и приступил к расширению производственной площадки.
Запуск новых производственных площадей позволит увеличить объем выпуска продукции и создать дополнительные рабочие места.
Сегодня на предприятии постоянно работают около 150 человек. Производственная мощность позволяет выпускать до 540 тонн готовой продукции в месяц.
Аким области Асхат Шахаров ознакомился с работой предприятия.
Глава региона отметил важность поэтапного увеличения производственных мощностей и эффективного использования новой производственной площадки. Также важно активизировать работу по созданию дополнительных рабочих мест и увеличению вклада предприятия в экономику региона.
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