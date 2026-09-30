Заводы-призраки: кому принадлежат и как выглядят промышленные «заброшки» Семея?

За бетонными ограждениями Семея пустуют огромные корпуса, в которых когда-то кипела промышленная жизнь. Одни предприятия «молчат» и разрушаются, на месте других выросли торговые дома и гостиницы. Третьи удалось сохранить. Как выглядит заводское наследие Семея? И почему легендарные комбинаты и фабрики не могут вернуться в городскую экономику?

В первой половине ХХ века в Семее сформировался большой промышленный кластер. Здесь работали десятки фабрик и заводов, которые кормили и одевали миллионы людей из разных стран. Среди них – мясоконсервный комбинат, кожмехкомбинат, обувная и трикотажная фабрики, знаменитые галантерейка, «Большевичка» и многие другие индустриальные легенды.

Большинство из них были перебазированы в Семей в годы войны. Область приняла более трети эвакуированных в Казахстан предприятий лёгкой и текстильной промышленности. Но объекты плановой экономики не пережили перестроечный кризис и переход к рыночным отношениям.

Старая мельница и мясокомбинат

Промышленная эпоха Семея началась на самой заре ХХ века, когда в 1900 году купцы братья Мусины запустили первую в регионе механизированную паровую мельницу. Первые полвека в здании располагалась крупчатая мельница, в последующие годы – завод фурнитуры и металлических изделий.

Несколько лет здание пустовало, а в 2025 году вырвалось из списка заброшек. Инвесторы переосмыслили бывшую мануфактуру с её брутальным дизайном, превратив её в современную гостиницу в стиле лофт. Сейчас она пользуется спросом у креативной аудитории и понемногу возвращается в городскую экономику.

Мельница-гостиница. Фото Альбина Халел

В 1934 году в Семее появился гигант всесоюзного значения – мясоконсервный комбинат. На нём перерабатывали все виды мяса, выпускали колбасы, консервы и медицинские препараты. В последующие годы значительная часть лёгкой промышленности города была завязана на мясокомбинат и представляла собой целую сеть производств.

Шкуры после снятия с туши отправляли на кожзавод, оттуда выделанная кожа поступала на обувную и галантерейные фабрики. Шерсть – на фабрику первичной обработки шерсти, оттуда – в камвольно-суконное объединение, далее – на фабрику верхнего трикотажа. Пряжа поступала на чулочную и перчаточную фабрики. И всё это – в одном городе.

Отдельное направление мясокомбината было связано с производством медицинской продукции, в том числе гематогена, инсулина, кетгута и пептона. Современники комбината вспоминают, что это был «город в городе», мощности которого до сих пор никто не смог повторить.

Мясокомбинат, Фото Ахмета Чукеева

С начала 90-х годов комбинат начал приходить в запустение и обрёл статус самой крупной промышленной заброшки в городе. Объект расположен на левом берегу и занимает огромную площадь – 22,5 га. Корпуса охраняются, но продолжают разрушаться.

Согласно данным публичной кадастровой карты, целевое назначение территории на сегодня – переработка и консервирование мяса. Правообладатель – Килишбеков Болат Акилжанович.

Фото: Альбина Халел

В областном управлении архитектуры сообщили, что на самом деле здесь много собственников. Город планирует продлить улицу Ауэзова через территорию комбината, чтобы разгрузить район. На остальной части территории предполагается многоэтажная застройка и реализация проектов собственников.

Здесь простаивает огромная территория, а также шесть железнодорожных путей общей протяжённостью 2500 метров.

Фото: Альбина Халел

Фото: Альбина Халел

Реквием по фабрике

По соседству с мясокомбинатом продолжает разрушаться фабрика первичной обработки шерсти. Предприятие несколько раз переживало ренессанс. В 2000-е годы его переименовали в «КазРуно» и попытались найти поставщиков сырья и рынки сбыта. Но подняться с колен так и не удалось.

Более 10 лет назад городские власти заявляли о сносе пустующего комбината и строительстве ЖК. Тогда предприятие задолжало банку 4 млрд тенге, имущество пришлось распродавать.

В открытых источниках правообладателем здания указана Елена Удовенко. В кадастровой карте объект значится как бывшее строение АО «КазРуно». Основной вид деятельности – первичная обработка шерсти (ПОШ), подготовка шерстяного волокна. Общая площадь – 20,42 га. Целевое назначение – обслуживание производственной территории.

Фабрика первичной обработки шерсти (ПОШ), Фото Альбина Халел

У фабрики ПОШ был свой Дом культуры, построенный в лучших традициях классицизма. Здание расположено на этой же улице и много лет остаётся без внимания и ухода. Несколько лет назад его отреставрировали и попытались открыть в нём ресторан. Но дело не пошло. Площадь здания – 4 500 кв. м. Оно находится в пользовании ИП «Исаханов».

История на фасадах!

Предприятия пищевой и лёгкой промышленности были сконцентрированы в рабочем квартале на улице Шоже Каржаубай-улы, который именуют «районом Обувной фабрики» в честь самого крупного в округе предприятия. Заводская жизнь здесь кипела. Вдоль дороги до сих пор видна индустриальная эстетика прошлого. Где-то – уже руинированная.

С нечётной стороны улицы располагались обувная и трикотажная фабрики, а за ними – общежитие для рабочих.

Напротив – пищевая цепочка: хлебокомбинат № 2 и городской молокозавод, который выпускал вкуснейшее в городе мороженое.

«Мы покупали здесь всю молочку, а в соседнем здании – булочки и свежий хлеб, которым пахла вся округа», – вспоминают семейчане.

В 2000-е годы фундаменты двух заводов остались погребёнными под торговыми домами. С одной стороны теперь возвышается супермаркет, с другой – торговый дом, в котором в разное время продавали бытовую технику, стройматериалы, а теперь – автомобили. Сохранить заводы не смогли.

Фото: Альбины Халел

Два соседних предприятия продолжают стоять на своих местах. В этом красно-бетонном строении больше полувека выпускали обувь для населения всех возрастов и профессий.

Обувную фабрику эвакуировали в 1941 году из Киева. Современное ТОО на базе своего предшественника было создано в 2002 году и остаётся в историческом здании. Здесь продолжают выпускать защитную спецобувь, военную обувь и экипировку для силовых структур.

Фото: Альбина Халел

Сейчас в производстве задействована лишь малая часть здания. Пятиэтажный корпус охраняется. С внутренней стороны он огорожен бетонным забором с колючей проволокой.

Фасад хранит надписи другой эпохи. Из ХХ века до нас дошли несколько интересных деталей и старинная дверь, которая каждый день распахивалась для тысяч рабочих.

Фото: Альбина Халел

Напротив – здание бывшего хлебокомбината. После периода распада и приватизации оно перешло в частные руки. На «старых рельсах» предприятие проработало ещё около 15 лет. Здесь выпускали торты и пирожные, хлебобулочную продукцию. Работал продуктовый магазин.

Фото: Альбина Халел

Сейчас в здании оказывают разные услуги: моют машины, собирают мебель. В цехе по-прежнему пекут хлеб, но уже не в тех масштабах.

Здесь жила наука!

В двух кварталах от обувной фабрики, в глубине 343-го квартала, находится здание опытно-экспериментального завода, который был домом для изобретателей и новаторских идей. Обладая базой сырья и материалов, он давал возможность изобретателям воплощать в жизнь интересные проекты.

В научно-производственной системе такие заводы выполняли роль моста между теоретической наукой и массовым производством, превращая чертежи в работающие модели.

Здание примечательно своей архитектурой. Согласно открытым источникам, правообладателем является Куттыкадам Агалиев. О нынешнем назначении объекта нигде не сказано. Но, судя по движению спецтранспорта, там располагается автобаза.

Промышленные заброшки меняют хозяев, вывески, персонал, но стараются выжить. Кожевенно-меховой комбинат был построен в 1928 году. Основой для него послужила кожевенная фабрика купца Плещеева конца XIX века.

Фото: Альбина Халел

По данным Управления сельского хозяйства области Абай, сейчас в здании базируется ТОО «ST INVEST GROUP». Учредителем и генеральным директором является Жамбай Нурбол. Товарищество перерабатывает шкуры крупного и мелкого рогатого скота.

Производственная мощность предприятия составляет 25 000 тонн продукции в год. Однако в настоящее время деятельность временно приостановлена.

«Мы ведём переговоры по вопросу приобретения предприятия китайскими инвесторами. После завершения соответствующих процедур планируется возобновление производственной деятельности и дальнейшее развитие предприятия», – поделились планами в Управлении сельского хозяйства.

Обуза для экономики

В Семее числится 12 простаивающих промышленных объектов. Один из них находится в залоге у банка второго уровня, рассказали в отделе предпринимательства города Семея.

«Главными препятствиями для вовлечения заброшенных промышленных площадок в экономический оборот являются техническое состояние объектов, высокая стоимость их восстановления, а также наличие по отдельным площадкам имущественных и юридических ограничений. Длительное неиспользование таких объектов приводит к износу зданий, снижает инвестиционную привлекательность, создаёт проблемы с содержанием и безопасностью объектов, а также негативно влияет на внешний облик города», – рассказали о проблеме с «заброшками» в отделе предпринимательства.

Все они находятся в частных руках. Поэтому вернуть их в экономику города могут только собственники или частные инвесторы. Во что их выгоднее перепрофилировать, в акимате не знают. И тут экономисты подсказывают, что пустующие корпуса вместе с готовой инфраструктурой нужно «пересматривать», подбирая для них современное применение с дальним прицелом на будущее.

Экономисты считают, что удержать на плаву предприятия, рассчитанные на плановую экономику, было невозможно. Например, для мясокомбината просто не хватило бы сырья. А вот превратить территорию в промышленный парк или аналог свободной экономической зоны было вполне реально. Вся инфраструктура там уже есть.

«Режим гигантомании на мясокомбинате был нужен для периода Советского Союза с его плановой экономикой. Была огромная армия, её нужно было кормить, причём каждый день. Сейчас такое количество продукции уже не нужно. И второе – все соседние области и Монголия гнали скот на мясокомбинат. В 90-е годы перегонный путь закрылся, мясокомбинат остановился из-за отсутствия сырьевой базы и рынка сбыта. В то время нужно было переориентировать все большие комбинаты и фабрики, применить их по-другому. Тогда, возможно, эти огромные корпуса сейчас не пустовали бы, а работали на экономику города», – считает экономист из Семея Алмас Турангалиев.

На сегодня в Семее работают 27 крупных и средних промышленных предприятий.