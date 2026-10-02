Завышали цены на жилье для социально уязвимых: в Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении
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Дома для малоимущих и социально уязвимых семей в Райымбекском районе Алматинской области покупали втридорога, а переплату обналичивали и делили между собой.
Из почти 600 млн тенге, выделенных государством, в карманы участников схемы ушли больше 100 млн.
Трое из них получили от 7 до 8 лет заключения, сообщили в прокуратуре Алматинской области.
Все вскрылось, когда районные прокуроры решили проверить, как государство шесть лет покупало жилье для нуждающихся. С 2019 по 2024 год на эти цели потратили более 596 млн тенге и приобрели 55 домов.
Оказалось, что цены на дома искусственно завышали. Лишние бюджетные деньги затем обналичивали и распределяли между участниками схемы. Следствие оценило ущерб государству в 101,4 млн тенге.
Суд поставил точку 5 августа. Троих фигурантов признали виновными в присвоении или растрате вверенного чужого имущества по статье 189 УК РК. Кроме реального срока, им пожизненно запретили занимать соответствующие должности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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